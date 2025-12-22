Kulesza i PZPN o krok od kompromitacji. To musiało się tak skończyć

Rok temu nie było mocnych na Aleksandrę Mirosław, naszą jedyną mistrzynię olimpijską z igrzysk Paryż 2024. Dwa lata temu uznaliście, że najlepszym momentem roku w polskim sporcie był triumf siatkarzy nad Włochami 3:0 w finale ME 2023 w Rzymie. A teraz na Sport.pl ruszamy z trzecią edycją plebiscytu "Momenty Roku".

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Nie pytamy was o najlepszego czy najbardziej popularnego sportowca Polski. Chcemy wiedzieć tylko i aż, co was, kibiców, najmocniej ucieszyło, co szczególnie przeżyliście, czym emocjonowaliście się tak bardzo, że będziecie to pamiętać już zawsze.

Jak zwykle redakcyjnie wytypowaliśmy 10 momentów. Ułożyliśmy je w porządku chronologicznym – niżej w sondażu możecie wybrać swój moment. Każdy z nich będziemy w najbliższych dniach przypominać, będziemy o nich rozmawiać z naszymi znakomitymi gośćmi, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami, spostrzeżeniami i typami.

Trudno było stworzyć top 10. Ale kryteria są proste

Pewnie część z was się zdziwi, że w naszym top 10 nie ma takiego czy innego sukcesu lub przełomowego momentu. Cóż, musieliśmy ustalić konkretne kryteria i się ich trzymać. One są naprawdę proste: wybieramy sportowy moment roku, czyli wydarzenie, które wywołało w nas eksplozję radości. Trudno uznać, że decyzja prezesa PZPN Cezarego Kuleszy o wymianie Michała Probierza na Jana Urbana na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski była momentem, w którym w polskich domach strzelały korki od szampanów, prawda? Po czasie wiemy, że ta zmiana była dobra, a nawet kluczowa. Bez niej pewnie skończyłoby się totalną kompromitacją - do kadry nie wróciłby Robert Lewandowski, pewnie nie wróciłaby normalność i pewnie już dawno stracilibyśmy szanse na mundial, o który będziemy walczyć w marcowych barażach. Ale zatrudnienie Urbana nikogo nie poderwało z kanapy czy fotela.

Z całym szacunkiem do niesamowitych wyczynów Andrzeja Bargiela, nie świętowaliśmy gromadnie, gdy zjechał na nartach z Mount Everestu. Dalej – choć jesteśmy pełni uznania dla naszej ewidentnie idącej w dobrą stronę kadry piłkarek, trudno odtrąbić wielki sukces po tym, jak na swoim pierwszym Euro wygrały pierwszy mecz, ale jednak to był mecz tylko o honor.

Jeszcze raz: wybieramy moment roku w polskim sporcie. Najpiękniejszą chwilę. Chodzi o taki moment, w którym – parafrazując piosenkę Smolika i Rojka na igrzyska olimpijskie Ateny 2004 – oczy nam się śmiały i krew krążyła szybciej.

Kiedy, drodzy kibice, w mijającym roku mieliście takie chwile, że byliście w stanie wręcz zaśpiewać naszym sportowcom "Dzięki wam czuję się, jakby wygrał sam"? O to pytamy. I zapraszamy do typowania.

Głosowanie trwa od 22 do 30 grudnia. W ostatni dzień roku podliczymy głosy i przedstawimy wam na Sport.pl Moment Roku 2025. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!