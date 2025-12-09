Oto najlepszy sportowiec świata! Totalna deklasacja

Shohei Ohtani zdobył aż 29 na 47 możliwych głosów od kapituły Associated Press, Japoński baseballista drugi rok z rzędu poprowadził zespół Los Angeles Dodgers do wygranej w World Series. - Shohei ewidentnie dźwiga na barkach ciężar oczekiwań całego świata, będąc prawdopodobnie twarzą baseballu, zwłaszcza jeśli chodzi o cały świat - powiedział menedżer Dodgersów, Dave Robert, cytowany przez AP.

Ohtani wyprzedził Duplantisa i Alcaraza

Ohtani zmiażdżył konkurencję w głosowaniu AP. Drugie miejsce zajął Armand Duplantis. Szwed zdobył swój trzeci z rzędu tytuł mistrza świata w skoku o tyczce i ustanowił rekord globu cztery razy w 2025 roku. Geniusz tyczki otrzymał pięć głosów. Carlos Alcaraz, czołowy tenisista świata, który zdobył tytuły m.in. podczas wielkoszlemowych French Open i US Open, zajął trzecie miejsce z czterema.

- W zeszłym roku powiedziałem, że chcę zdobyć tę nagrodę ponownie i będę ciężko pracował, aby zdobyć ją również w przyszłym roku - powiedział Ohtani w rozmowie z AP.

Ohtani wyrównał rekord wszech czasów

Wybitny baseballista wyróżnienie otrzymał już po raz czwarty - poprzednio zgarniał je w 2021, 2023 oraz 2024 roku. Triumf w ostatniej edycji oznacza, że ma jedno zwycięstwo więcej od legendarnego Michaela Jordana i zrównał się z trzema rekordzistami. To Tiger Woods, LeBron James i Lance Armstrong.

O Japończyku jest głośno nie tylko z powodu kapitalnej gry, lecz również dzięki umowie, jaką podpisał z obecną drużyną. W 2023 roku zawarł 10-letni kontrakt opiewający na kwotę 700 mln dolarów, co było wtedy sumą znacząco przewyższającą wszystkie rekordy w zawodowych ligach w USA. Niedługo później padł kolejny rekord - Dominikańczyk Juan Soto związał się na 15 lat z New York Mets za 765 mln dolarów.

To nie koniec ważnych informacji plebiscytowych od AP. W środę zostanie ogłoszona najlepsza sportsmenka roku.