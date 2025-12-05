To się nie mieści w głowie. Trafił do elity, od najlepszego dzieli go 30 lat

"W szachach roi się od pięknych umysłów, genialnych dzieci, wielkich tradycji, ale też intryg, awantur i paranoi. Czasami nawet dżentelmeni szukają wygranych w spłuczkach ubikacji. - To specyficzny świat. Szachiści są drażliwi. Zazwyczaj są też indywidualistami, więc niemal każdy uważa, że wie najlepiej i zawsze ma rację - mówił Mateusz Bartel, szachowy arcymistrz" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. O wyjątkowości tego sportu przekonujemy się ponownie.

FIDE ma nowego rekordzistę. Nie zgadniesz, w jakim jest wieku

Na listy rankingowe Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) trafił niejaki Sarwagya Singh Kushwaha. Co w tym wyjątkowego? Otóż Hindus zawitał tam, mając... trzy lata, siedem miesięcy i 20 dni. W ten sposób przebił osiągnięcie swojego rodaka Anisha Sarkara, który pierwszy raz był notowany w zestawieniu FIDE w wieku trzech lat, ośmiu miesięcy i 19 dni.

"Kushwaha, która uczęszcza do przedszkola w indyjskim stanie Madhya Pradesh (centralne Indie), osiągnął ranking szachów szybkich na poziomie 1572, według strony internetowej federacji. Aby uzyskać ranking FIDE, zawodnik musi pokonać co najmniej jednego zawodnika z rankingu" - czytamy w "Le Parisien". Dodajmy, że najwyżej notowany w klasyfikacji szachów szybkich Magnus Carlsen, który 30 listopada skończył 35 lat, ma ranking na poziomie 2824.

Ojciec trzyletniego talentu przemówił. Klarowny cel

Trzyletni Kushwaha pokonał trzech sklasyfikowanych graczy w turniejach w swoim stanie i innych częściach kraju, co dało mu rankingową pozycję. Ojciec chłopczyka w rozmowie z lokalnymi mediami określił to jako "powód do wielkiej dumy i zaszczyt". - Chcemy, żeby został arcymistrzem - podkreślił.

Taki sukces akurat hinduskiego dziecka nie powinien dziwić. "Indie są wylęgarnią arcymistrzów szachowych i wydały na świat takie gwiazdy, jak niedawny mistrz świata Gukesh Dommaraju i pięciokrotny zwycięzca Pucharu Świata Viswanathan Anand" - przypomina "Le Parisien".

Na ogromny potencjał hinduskich szachów zwracał uwagę również Mateusz Bartel. - Są rejony świata, w których bardzo wiele dzieci zaczyna grać w szachy i idzie w kierunku wyczynu. Tak jest zwłaszcza w Indiach - mówił w rozmowie z Dawidem Szymczakiem. Dodawał, że jeśli ktoś ma zdetronizować Magnusa Carlsena, to "będzie to któryś z Hindusów".

