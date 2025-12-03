Ulubienica Putina żyje w swoim świecie. Niedawno pokonała Polkę. "Źli ludzie"

Po tym, jak kraj Władimira Putina napadł na Ukrainę, rosyjscy sportowcy zostali zawieszeni od startów w większości dyscyplin sportowych. W 2025 roku obserwujemy jednak znaczące poluzowanie wcześniej ustalonych ograniczeń. Choć wojna dalej trwa, to Rosjanie mogli wziąć udział bez większych problemów m.in. w mistrzostwach świata w pływaniu czy właśnie lipcowych mistrzostwach świata w szermierce.

Rosjanka w szoku. Nie spodziewała się, jak przywitają ją w Gruzji

Na imprezie, która zawitała do Tbilisi, pojawiła się Jana Jegorian. To dwukrotna mistrzyni olimpijska w szermierce, która urodziła się w Gruzji, wychowała w Armenii, ale od lat szóstego roku życia mieszka w Rosji. To właśnie ten kraj zdecydowała się reprezentować na arenie międzynarodowej. Okazało się, że gruzińscy kibice jej tego nie wybaczyli. Oto co Jegorian powiedziała na temat wizyty w Tbilisi:

- Przy hotelu miały miejsce protesty, słychać było petardy. Z moim pozytywnym nastawieniem myślałam, że ktoś ma ślub, urodziny, jest jakieś święto. Po prostu ktoś coś świętuje. Oczywiście obudziłam się przez hałas, ale po 15-20 minutach poszłam spać. Starałam się w ogóle nie opuszczać terenu kompleksu sportowego. Oczywiście, byli też mili ludzie, którzy pokazali mi to wszystko na telefonie. "Jana, patrz, widzisz, co się dzieje na ulicy?". Ludzie stali z własnoręcznie robionymi plakatami, na których jestem z Władimirem Władimirowiczem (Putinem) i na których jesteśmy przedstawieni jako źli ludzie - wspominała Rosjanka w rozmowie na kanale "Uwaga: Sobczak" na Youtube.

Po chwili Jegorian wytłumaczyła, że czuła się rozczarowana postawą osób w kraju, który jest jej bliski:

- Myślałam: to mój kraj, urodziłem się tutaj, oni mi pomogą. Zawsze tak to postrzegałam, a moja mama zawsze mówiła, że niestety na świecie są źli ludzie i nie możemy na nich w żaden sposób wpłynąć. A zło musi być zwalczane tylko dobrem. Dlatego nawet do tych sportowców, którzy witali nas na korytarzu z jakimś negatywnym spojrzeniem, starałem się w pełni uśmiechać. I pokazać, że nawet jeśli jesteście przeciwko mnie, przeciwko krajowi, w którym żyję, jestem absolutnie życzliwą oraz bystrą osobą, która przyszła pokazać, co potrafi. Uprawiam szermierkę od 20 lat i chcę, żebyście zobaczyli, jak to robimy w Rosji - podsumowała 32-latka.

Na mistrzostwach świata w Tbilisi Jegorian sięgnęła po złoty medal w rywalizacji indywidualnej. W finale pokonała Polkę, Zuzannę Cieślar.