Wszyscy czekali na te wieści! TVP ogłosiło nowe prawa. Pokażą wielką imprezę

W latach 2021-2025 prawa do transmisji z rywalizacji w darcie miała platforma streamingowa Viaplay. Na tej platformie pojawiały się mecze z mistrzostw świata, mistrzostw Europy, zawodów Premier League czy World Darts Championship. 14 listopada br. w Tarnowie Podgórnym odbywały się polskie eliminacje do mistrzostw świata. Do tej pory nie było jasne, gdzie będzie można w Polsce obejrzeć relacje z mistrzostw świata w darcie. Wszystko już się wyjaśniło.

Wielki powrót darta. Transmisje z mistrzostw świata u publicznego nadawcy

Z komunikatów medialnych dowiadujemy się, że prawa do pokazywania mistrzostw świata w darcie nabyła Telewizja Polska. To druga impreza w darcie, którą pokaże publiczny nadawca w tym roku. Wcześniej TVP transmitowała Superbet Poland Darts Masters, a więc wydarzenie, które odbywało się w dniach 4-5 lipca w Gliwicach. Teraz TVP Sport będzie transmitować MŚ, a dokładniej od 11 grudnia 2025 do 3 stycznia 2026 r.

"Fantastyczna wiadomość, nie możemy się doczekać", "no brawo, brawo", "świetna decyzja", "i od razu humor gituwa", "Mikołaj przyszedł w tym roku odrobinę wcześniej" - pisali internauci pod wpisem TVP Sport na portalu X.

W mistrzostwach świata w darcie wystąpi 128 zawodników, a łączna pula nagród wyniesie około pięciu mln funtów (z czego milion trafi do zwycięzcy). W turnieju wystąpi trzech reprezentantów Polski: Krzysztof Ratajski, Sebastian Białecki oraz Krzysztof Kciuk.

Tytułu mistrza świata z poprzedniej edycji będzie bronił Luke Littler, który w finale pokonał 7:3 Holendra Michaela van Gerwena.

Tak dart zyskuje popularność w Polsce. "Gigantyczna szansa"

O tym, że dart cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju, niech najlepiej świadczy fakt, że w kwalifikacjach w Tarnowie Podgórnym wystąpiło ponad 150 zawodników oraz zawodniczek.

- Powiększenie mistrzostw świata i stworzenie kwalifikacji, to naprawdę świetny bonus dla polskich zawodników, zwłaszcza tych, którzy nie posiadają karty PDC. Ich posiadacze muszą ciężko pracować przez cały sezon po to, by zakwalifikować się przez rankingi, a tutaj mamy jedno miejsce "znikąd", a więc takie, na które nie trzeba pracować cały rok. To gigantyczna szansa - opowiadał Sport.pl Maciej Chorbiński z Polskiej Organizacji Darta.

- Pamiętam, jak zakładałem Polską Organizację Darta w 2009 roku. Wtedy ta dyscyplina w Polsce właściwie nie istniała. Dzięki znajomościom w holenderskiej federacji otrzymałem 300 używanych tarcz po jednym z ich turniejów. Rozdałem je za darmo po całej Polsce. Na razie gonimy najlepszych i najbogatszych. Przed nami długa droga, ale kto wie, może kiedyś doczekamy się polskiego Luke’a Littlera - dodał Chorbiński.