Haniebna decyzja, a teraz takie słowa. Rosjanka kpi z Ukrainy

Rosja po ataku na Ukrainę była izolowana od światowego sportu. Jako dobry przykład służy piłka nożna, gdzie Sborna może rozgrywać tylko mecze towarzyskie, a tamtejsze kluby są zawieszone w europejskich pucharach. Teraz nastąpił przełom, który sprawia, że w Rosji trwa świętowanie.
Międzynarodowa Federacja Judo (IJF) w pełni przywróciła Rosjan do świata sportu, a więc zrobiła to, co wcześniej z Białorusinami. To niezrozumiała decyzja dla wielu kibiców. Jakie było tłumaczenie IJF?
"Rosja od zawsze była liderem w światowym judo, a jej pełny powrót ma wzbogacić rywalizację na wszystkich poziomach, przy jednoczesnym zachowaniu zasad IJF: uczciwości, inkluzywności i szacunku" - napisano w oświadczeniu.
Wcześniej wspomniano o tym, że pojawiła się możliwość do tego, by pozwolić Rosjanom startować w międzynarodowych zawodach na takich samych prawach jak zawodnikom z innych państwa. I w dodatku decyzja od razu wchodzi w życie, czyli już podczas zmagań wielkoszlemowych w Abu Zabi. Być może kibice będą świadkami grania hymnu dla rosyjskich judoków.
Nie ma wątpliwości, że decyzja IJF sprawi, iż Rosjanie również w innych sportach będą walczyć o to, by przywrócono ich do rywalizacji międzynarodowej. Do działań IJF odniosła się Swietłana Żurowa, mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim z Turynu (2006). Postanowiła zakpić z Ukrainy i nawiązać do Władimira Putina.
- To precedens. Bardzo się cieszę, że to się stało w judo. Wyobraźcie sobie, co teraz napiszą na Ukrainie. Prawdopodobnie odbiorą to jako kremlowską propagandę, wszystko dla Władimira Putina, bo on sam kocha judo. Chociaż tak naprawdę to historia o sporcie, a nie o polityce - podkreśliła w rozmowie z Vseprosport.ru.
Później Żurowa, będąca obecnie deputowaną do rosyjskiej Dumy, pochwaliła IJF za odwagę. Wyraziła nadzieję na to, że sytuacja w sporcie będzie się dla jej kraju stopniowo poprawiać.
- Międzynarodowa Federacja Judo miała absolutną rację, że postąpiła w ten sposób. Ktoś musiał dać przykład. Wspominałam już, że federacje tenisowe i golfowe pozwoliły dzieciom rywalizować pod flagami narodowymi i niczego nie usunęły. Ale na poziomie seniorów sytuacja była bardziej skomplikowana i nikt nie odważył się zrobić - skwitowała.
