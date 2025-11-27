Wrze na świecie po tym, co zrobił Trump. "Nie tylko zdrajca, a przestępca"

Dziennikarze redakcji Blomberg dotarli do nagrania rozmowy telefonicznej Steve’a Witkoffa, (amerykańskiego biznesmena, który jest specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa do kontaktów z Rosją) z doradcą Władimira Putina - Jurijem Uszakowem. To właśnie Witkoff miał uczestniczyć w opracowaniu pierwotnego 28-punktowego planu pokoju Rosji z Ukrainą. - Wie pan, co moim zdaniem byłoby niesamowite? Może Putin powiedziałby prezydentowi Trumpowi: "Wie pan, Steve i Jurij omówili bardzo podobny 20-punktowy plan pokojowy i mogłoby to być czymś, co, naszym zdaniem, mogłoby nieco ruszyć sprawę z martwego punktu" - miał powiedzieć Witkoff do Uszakowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

Dominik Hasek ostro skrytykował Witkoffa i Trumpa

"29 października amerykański dyplomata odbył kolejną rozmowę z Uszakowem, podczas której Rosjanin podkreślał, że Moskwa zamierza żądać "maksimum" - pisała Gazeta.pl. Trumf przyznał, że nie widzi nic złego w rozmowie Witkoffa z Uszakowem. - Witkoff musi sprzedać to Ukrainie, a następnie sprzedać propozycje Ukrainy - Rosji. Tak postępuje ten, kto potrafi zawierać umowy. To normalna praktyka w negocjacjach. Myślę, że to samo powiedział Ukrainie. Każda ze stron musi coś dać i coś otrzymać — tłumaczył - mówił Trump.

Teraz legendarny czeski bramkarz hokejowy Dominik Hasek, który nie ukrywa swojego wsparcia dla Ukrainy i niechęci do Putina, ostro wypowiedział się na temat zachowania Witkoffa. W mocnych słowach podsumował też Trumpa.

„To nic zaskakującego. To tylko dowód na to, co wie cały świat. Trump i jego administracja współpracują z Rosją, aby zdobyć terytorium na Ukrainie i inne korzyści. Trump jest nie tylko zdrajcą, ale i przestępcą. Dotyczy to również wielu jego współpracowników. Wysłannik amerykańskiego prezydenta zbliża się do największego przestępcy tego stulecia, który jest odpowiedzialny za miliony zabitych i okaleczonych ludzi i który musi zostać osądzony i ukarany z najwyższą surowością za swoje zbrodnie - napisał Hasek w mediach społecznościowych.

To nie pierwszy raz, kiedy Hasek krytykuje Trumpa. W sierpniu tego roku skrytykował prezydenta USA za spotkanie z Putinem na Alasce.

"To ogromny wstyd! Tak witają największego przestępcę XXI wieku, odpowiedzialnego za śmierć i okaleczenie ponad miliona osób?! To więcej niż obrzydliwe ze strony amerykańskiego prezydenta!" - napisał Czech w serwisie X.

"28 zamordowanych i niemal 100 rannych cywili setki kilometrów od frontu. To jest terrorystyczna Rosja. Niektórzy politycy nawet nie potępili tego, nie nazwali Putina mordercą. A teraz prezydent Stanów negocjuje z tym zbrodniarzem. Trump to zdrajca!" - napisał Hasek kilka dni temu, na zniszczony budynek mieszkalny w Tarnopolu.

Zobacz także: Wielka burza w polskim sporcie. Małysz uderza: Dowiedzieliśmy się po fakcie

Hasek w NHL grał przez 16 sezonów, reprezentując barwy takich klubów jak: Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings i Ottawa Senators. Z tym drugim zespołem odniósł największe sukcesy, bo dwa razy wygrał Puchar Stanleya. Aż sześć razy został wybrany najlepszym bramkarzem ligi. Z kadrą Czech w 1998 roku wywalczył tytuł olimpijski.