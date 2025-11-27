14-latek z Polski zachwycił świat. Niebywałe, co zrobili kibice po porażce

Michał Szubarczyk śmiało może uchodzić za złote dziecko polskiego sportu. Nie tak dawno stał się najmłodszym profesjonalista w historii snookera, a potem sięgnął po tytuł mistrza świata IBSF. A wszystko to w wieku zaledwie 14 lat. Od soboty zaś Szubarczyk rywalizował zaś w jednym z trzech najbardziej prestiżowych turniejów snookerowych na świecie - UK Championship i momentalnie stało się o nim głośno.

Genialny 14-latek przegrał. Tak zwrócił się do fanów. "Niektórzy prawie stracili pracę"

Już w pierwszej rundzie kwalifikacji Polak pokonał legendą tego sportu, sześciokrotnego wicemistrza świata i triumfatora UK Championship z 1992 r. - Jimmiego White'a. Później zaś ograł 62. w światowym rankingu Jordana Browna. Jego marsz do głównej drabinki zatrzymał dopiero reprezentant Tajlandii - Noppon Saengkham, choć Szybarczyk zdołał go poważnie nastraszyć. Od stanu 1:3 doprowadził do wyrównania i mało włos nie wyszedł na prowadzenie. Ostatecznie przegrał jednak 3:6. Mimo to z zawodów może wracać z podniesioną głową.

Występy naszego zawodnika sprawiły, że zyskał on wielu sympatyków. Po odpadnięciu z turnieju postanowił więc się do nich zwrócić. - Dwaj upieczeni wyśmienicie, trzeci się lekko spalił. A miałem go na widelcu... Narobiłem Wam smaka, co? Dziękuję za wsparcie, ponoć niektórzy prawie stracili pracę, żeby oglądać moje mecze. Mega doświadczenie! Pograłbym w snookera... - napisał na Facebooku. Dołączył także zdjęcie, na którym widać, jak świętuje sukces, zajadając steka.

Takie odzewu chyba nikt się nie spodziewał. Tak kibice potraktowali Szubarczyka. "Jesteś legendą"

Na odpowiedź fanów nie trzeba było długo czekać. 14-latek został wręcz zasypany wiadomościami. - Michale, jesteśmy dumni z ciebie. Pamiętaj, że większość z nas to kibice snookera od lat i zdajemy sobie sprawę ile wysiłku, hartu ducha i treningów oraz porażek czeka na gracza, który chce coś osiągnąć. Wiadomo, dużo jeszcze pracy i nauki w tej dziedzinie przed tobą, bo talent to nie wszystko, ale dałeś się poznać jako gracz, który się nie poddaje, a porażki traktuje jako ważny element każdego sportu. Niektórych porażki osłabiają, ale ty otrząsasz się, patrzysz, co mogłeś zrobić lepiej, poprawiasz się i stajesz się coraz mocniejszy - napisała jedna z kibicek.

Podobnych głosów wsparcia było znacznie więcej. "Gratulacje, brawo Ty. Całe życie snookerowe przed Tobą...", "Oj chłopaku, ale narobiłeś smaka!!! Wielkie gratulacje za to, co Ci się udało osiągnąć. Był ogień! Ciesz się z wygranych, a z przegranej wyciągnij wnioski i do przodu. Coś czuję, że jeszcze nie raz będę za Ciebie trzymać kciuki i cieszyć się z Twoje wygranej", "Już jesteś legendą! Powodzenia", "Dziękujemy za dużo emocji. Sukces to zaliczanie kolejnych porażek bez utraty determinacji wiary w sukces. Dziś się nie udało, ale na pewno jeszcze nie raz i nie dwa o Tobie usłyszymy. Przeciwnik dziś to była czwarta dziesiątka rankingu, naprawdę wysoka półka. Nie ma żadnego powodu do wstydu. Jest jedynie powód do wielkiej dumy", "Dzięki za wspaniałe reprezentowanie Polski. Powodzenia na przyszłość i wielkie brawa!" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.