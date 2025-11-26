Cała prawda o najsilniejszej kobiecie świata wyszła na jaw. Co za skandal

World’s Strongest Woman (WSW) to odbywające się od 1997 roku zawody będące odpowiednikiem World's Strongest Man - w których sławę zyskał Mariusz Pudzianowski. Zresztą Polska ma swoje sukcesy również w zawodach pań, Aneta Florczyk wygrywała je czterokrotnie i dzięki temu jest światową rekordzistką WSW.

Wielki skandal. Najsilniejsza kobieta świata urodziła się mężczyzną

W dniach 20-23 listopada odbyła się kolejna edycja World’s Strongest Woman. W zawodach, które odbyły się w Teksasie zwyciężyła reprezentantka USA Jammie Booker. Drugie miejsce zajęła Brytyjka Andrea Thompson, której do końcowego triumfu zabrakło jednego punktu. Tylko że niedługo potem na jaw wyszło nagranie, z którego wynikało, że Booker... urodziła się biologicznym mężczyzną i jest osobą transpłciową.

Wszystko wskazuje na to, że tę informację podała sama Booker w filmie opublikowanym w serwisie YouTube osiem lat temu. - Jestem 21-letnią trans-kobietą, ofiarą przemocy, która miała problem by żyć w zgodzie ze sobą pod rządami wierzących rodziców - słychać głos na nagraniu.

O sprawie szybko zrobiło się głośno. We wtorek 25 listopada postanowił odnieść się do niej organizator, który zdyskwalifikował Booker, a tytuł przyznał Andrei Thompson.

"Wygląda na to, że biologiczny mężczyzna, który obecnie identyfikuje się jako kobieta wziął udział w zawodach kobiet Open. Działacze Official Strongman nie byli świadomi tego faktu przed startem zawodów i od kiedy pojawiła się taka informacja, przeprowadzono szybkie śledztwo. Próbowaliśmy skontaktować się z uczestniczką, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi" - czytamy w oświadczeniu Official Strongman.

Organizatorzy zaznaczyli, że uczestnicy zawodów muszą podać płeć przypisaną im przy narodzinach. Jammie Booker została zdyskwalifikowana, a punkty w konkursie policzono od nowa.

Całą sprawę skomentowała też nowa mistrzyni Andrea Thompson, która nie ukrywa rozgoryczenia. "Co powinno być pięknym świętem, zostało przyćmione przez skandal i fałsz ze strony kogoś, kto został zaproszony do naszego szalonego sportu" - cytuje jej wypowiedź BBC.

"Jako społeczność musimy zabrać głos. Obronić kobiecy sport, o który tak ciężko walczyłyśmy" - dodała.

To drugi tytuł Andrei Thompson w karierze. Wcześniej uzyskała tytuł najsilniejszej kobiety świata w 2018 roku.