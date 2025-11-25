14-letni fenomen z Polski podbija świat. Rekord!

Zaledwie 14-letni Michał Szubarczyk zadziwił świat snookera. W sobotę podczas eliminacji do prestiżowego UK Championship pokonał legendę tego sportu, jakim jest Jimmy White, 63-letni legendarny zawodnik, który w swojej karierze aż sześć razy był w finale mistrzostw świata, ale nigdy go nie wygrał. W poniedziałek Szubarczyk wykonał kolejny krok i wygrał z Jordanem Brownem 6:4.

Michał Szubarczyk remisował 3:3 i miał niemal wygranego frejma. Potem nastąpił zwrot

We wtorek rywalem Michała Szubarczyka w trzeciej rundzie eliminacji (mecz do 6 wygranych frejmów) był Noppon Saengkham (Tajlandia, 35. w światowym rankingu). Kluczowy dla losów meczu był siódmy frejm przy remisie 3:3. Wtedy Szubarczyk przegrywał 0:23, ale po serii udanych zagrań wyszedł na prowadzenie 54:23. "Saengkham skorzystał z błędu naszego zawodnika, zaczął czyścić stół. Po wbiciu brązowej przegrywał już tylko 51:54, na stole zostały trzy ostatnie bile. Te najcenniejsze. I wytrzymał próbę nerwów, po różowej czwarty frejm na jego koncie stał się faktem. Wielka szkoda, bo Polakowi zabrakło dwóch, może trzech dobrych ruchów" - pisze Interia.

Potem Noppon Saengkham zdecydowanie wygrał dwa ostatnie frejmy: 68:0 i 125:0. Warto dodać, że Szubarczyk przy stanie 2:2 ustanowił rekordowego brejka w karierze, zdobywając 106 punktów z rzędu. Nigdy dotąd w meczach World Snooker Tour tego nie dokonał. Jego dotychczasowy najwyższy break był 95 punktowy.

Szubarczyk ma na swoim koncie już kilka sukcesów. "Rok temu wygrał mistrzostwa świata IBSF U-21 (miał wtedy 13 lat) i stał się najmłodszym zwycięzcą tego turnieju w historii. Później sięgnął po mistrzostwo Europy U-16 i EBSA European Under-18 Snooker Championship. Został też najmłodszym zawodnikiem, który zyskał nominację do World Snooker Tour na sezony 2025/26 i 2026/27" - pisał o nim Sport.pl.

UK Championship to rankingowy turniej snookerowy rozgrywany już od 1977 roku. Jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów, zaliczanym do cyklu tzw. Potrójnej Korony (mistrzostwa świata, UK Championship i The Masters). Najwięcej razy wygrywał go inny legendarny snookerzysta - Anglik Ronnie O’Sullivan (8 razy).

Rok temu w UK Championship triumfował Judd Trump, który w finale pokonał 10:8 Barry'ego Hawkinsa.

Michał Szubarczyk - Noppon Saengkham 3:6 (12:64, 73:16, 0:75, 18:71, 106:0, 92:0, 54:62, 0:68, 0:125)