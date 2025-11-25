Borek miażdży pomysł ministra sportu. "Nie chcemy"

- Narodowy potrzebuje nowego impulsu. W 2040 roku to będzie już stadion, który będzie miał kilkadziesiąt lat i on będzie potrzebował wielkiej zmiany - przekonywał w poniedziałek Jakub Rutnicki. Minister sportu wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim ogłosił wówczas, że Warszawa będzie ubiegać się o organizację letnich igrzysk olimpijskich. Przy okazji ujawnił dość kontrowersyjny pomysł rozbudowy Stadionu Narodowego.

Tak ma się zmienić Stadion Narodowy. Minister ogłosił

Wedle przedstawionej przez niego koncepcji obiekt w przyszłości powinien mieć aż 80 tys. miejsc. Wszystko po to, by dało się na nim zorganizować finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wedle wymogów UEFA tego typu mecz może się odbywać tylko na stadionach, które pomieszczą co najmniej 60 tys. widzów. Obecnie Narodowy ma tylko 58 tys. miejsc. Na tym jednak nie koniec...

To właśnie Stadion Narodowy miałby zostać jedną z głównych aren potencjalnych igrzysk w Polsce. Odbywałby się na nim zmagania lekkoatletyczne. Oznacza to konieczność dobudowania bieżni. - Przygotowujemy te rozwiązania, rozmawiamy z architektami, z projektantami i zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ważny aspekt, to centrum igrzysk, bo przecież lekkoatletyka i stadion to będzie rzecz absolutnie kluczowa - przekonywał minister.

Borek nie zostawił suchej nitki ws. rozbudowy Narodowego. "Tragiczny pomysł"

Pomysł wydaje się bardzo kontrowersyjny, biorąc pod uwagę, że nie tak dawno spora część kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski właśnie z powodu bieżni narzekała na Stadion Śląski w Chorzowie. Głos w tej sprawie postanowił więc zabrać Mateusz Borek. Słynny komentator i dziennikarz Kanału Sportowego w czterech punktach rozprawił się z tą koncepcją na platformie X. - Tragiczny pomysł.

1) Dodatkowe 25 tysięcy miejsc to gigantyczna kasa wydana, absolutnie nie będzie adekwatna do zmiany pojemności. Zawsze przebudowa jest droższa od budowy.

2) Jaka bieżnia??? Nie chcemy bieżni, jeśli tam dalej ma grać kadra.

3) Do dziś się zastanawiam, dlaczego na Narodowym jest taka akustyka podczas koncertów.

4) A także, dlaczego podczas projektowania ktoś nie wpadł na pomysł (projekt kosztujący 2 miliardy złotych), by murawa mogła wyjeżdżać albo zjeżdżać i być pielęgnowana, tylko na każdy mecz trzeba kupować i kłaść nową - napisał.

Oczywiście przebudowa stadionu nie jest jeszcze przesądzona. Ba, sam minister sportu podkreślał, że wszystko jest na razie na etapie analiz. - Na tej podstawie będziemy przygotowywać nasze referencje i to, czy i w jakim formacie Narodowy będzie mógł być wykorzystany - wyjaśnił Rutnicki.