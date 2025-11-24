14-letni Polak jest o krok od wielkiej sensacji! Nagle przerwali mecz

"Snookerowy Lamine Yamal" - taki przydomek hiszpańskie media nadały Michałowi Szubarczykowi. Nic w tym dziwnego, bo trudno nie zachwycać się talentem i osiągnięciami Polaka. Mimo ledwie 14 lat na karku posiada m.in. tytuł mistrza świata U21 czy mistrzostwo Europy U18 i U16. W ostatnich tygodniach wywalczył również mistrzostwo świata amatorów IBSF. "Ten dzieciak jest naprawdę niesamowity. Tworzysz historię…" - pisał Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego na Facebooku. A teraz Szubarczyk jest o krok, by znów zapisać się na kartach historii.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

Michał Szubarczyk blisko kolejnej sensacji. Na ewentualny triumf musi jednak poczekać. Oto powód

Obecnie młody snookerzysta rywalizuje w eliminacjach do prestiżowego UK Championship. I już na start sprawił wielką sensację, bo pokonał Jimmy'ego White'a, 63-letniego legendarnego zawodnika, który aż sześć razy był w finale mistrzostw świata, ale nigdy go nie wygrał. Na kolejnym etapie na Polaka czekało kolejne spore wyzwanie - starcie z Jordanem Brownem, który w przeszłości pokonał samego Ronniego O'Sullivana.

Początek pojedynku Szubarczyka ze snookerzystą z Irlandii Północnej był bardzo wyrównany. Po dwa frejmy wygrał Polak i rywal (2:2). Później nasz rodak przejął nieco kontrolę nad spotkaniem. I to na tyle, że prowadził 5:4. I właśnie wtedy, kiedy to brakowało tylko jednego frejma, by awansować, przerwano starcie. Powód? "Decyzja o wstrzymaniu gry wynikała z kwestii proceduralnych dotyczących harmonogramu stołów i konieczności dostosowania czasu rozgrywek do transmisji" - pisał Polsat Sport. Tak więc na ewentualny awans Polaka musimy poczekać. O której zostanie wznowiony pojedynek? Najpewniej około 22:30. Stawką jest półfinał eliminacji.

Zobacz też: Brzęczek dostał propozycję z klubu Ekstraklasy.

Światowe media pękają z zachwytu. Polak budzi strach

W ostatnich tygodniach Szubarczyk podbija strony gazet i innych mediów. "The Sun" wprost nazwał go "cudownym dzieckiem" i "przerażającym chłopcem". Aktualnie zajmuje 101. miejsce w światowym rankingu, ale jeśli jego kariera nadal będzie rozwijała się w tak szalonym tempie, to wkrótce może wkroczyć do ścisłej czołówki. Kto wie, może w niedalekiej przyszłości dołączy do grona Ronnie O'Sullivan, Stephen Hendry, Steve Davis, John Higgins i Mark Selby, czyli najbardziej utytułowanych snookerzystów. Talentu i ciężkiej pracy odmówić mu nie można.