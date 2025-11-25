Tak żyje teraz Tiger Woods. "To największy problem"

49-letni Tiger Woods to absolutna legenda golfa i jeden z najlepszych i najbogatszych sportowców w historii. Aż do stycznia ubiegłego roku, przez 27 lat współpracował z amerykańską firmą Nike. Przez te lata zarobił dzięki temu co najmniej pół miliarda dolarów.

Tiger Woods ma problemy zdrowotne

Tiger Woods teraz ma poważne problemy zdrowotne. W październiku tego roku miał kolejną poważną operację kręgosłupa (już siódmą w swoim życiu). - Odczuwając ból i brak ruchomości pleców, skonsultowałem się z lekarzami i chirurgami. Badania wykazały wypadnięcie dysku w odcinku L4/L5, odłamki dysku i uszkodzenie kanału kręgowego. Zdecydowałem się na wymianę dysku i już wiem, że podjąłem dobrą decyzję dla mojego zdrowia i pleców" - pisał wtedy Woods w mediach społecznościowych.

Woods w efekcie nie zagrał w golfa od ubiegłego roku. Teraz szczegóły w sprawie jego stanu zdrowia zdradził jego przyjaciel amerykański golfista Notah Begay III.

- Świetnie uderza piłki. Ma prędkość piłki 175-180, całkowicie w porządku dla PGA Tour. Ale czy da radę przejść 72 dołki? Nie wiem. To jest najważniejsze pytanie. Największym problemem jest chodzenie. To wszystko - powiedział Notah Begay III cytowany przez angielski "The Sun".

Zdradził on też, dlaczego Woodsowi zależy, by wrócić do golfa. Walczy bowiem, by wyprzedzić Amerykanina Sama Sneada i z 83. zwycięstwami być najbardziej utytułowanym zwycięzcą PG Tour wszech czasów.

- On ma w głębi serca liczbę 83. To duża i ważna liczba - dodał Notah Begay III.

Woods był najlepiej opłacanym sportowcem w 2012 roku (78 milionów dolarów) i szóstym sportowcem w rankingu najlepiej zarabiających według "Forbesa" z 2014 roku. Aż pięć razy wygrywał turniej Masters (1997, 2001, 2002, 2005 i 2019), trzy razy golfowy US Open i British Open. Cztery razy triumfował w mistrzostwach PGA (Professional Golfers Association).

