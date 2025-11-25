Żadna tajemnica kim jest jej ojciec. W końcu pokazała się z partnerem

Małgorzata Tomaszewska jest córką słynnego polskiego bramkarza - Jana Tomaszewskiego i tenisistki stołowej - Katarzyny Calińskiej-Tomaszewskiej i czołową polską prezenterką, od kwietnia tego roku pracującą w stacji telewizyjnej TVN. Ona również w młodości miała kontakt ze sportem, bo jako nastolatka była tenisistką stołową i modelką. W 2012 została prezenterką telewizji Sportklub i prowadziła tam programy sportowe.

Córka Jana Tomaszewskiego pokazała się publicznie z ukochanym

Życie prywatne Małgorzaty Tomaszewskiej było w ostatnich latach raczej owiane tajemnicą. Dopiero w lutym ubiegłego roku Tomaszewska urodziła córkę Luizę. - Jestem bardzo dumny. Moje kochane dziewczyny są zdrowe i dzielne, a ja naprawdę szczęśliwy! - mówił wtedy dziadek Jan Tomaszewski.

Małgorzata Tomaszewska kilka dni temu była na Charytatywnym Balu Fundacji TVN.

"Do tej pory niewiele wiadomo było na temat życiowego partnera dziennikarki, w weekend ujawniła ona rąbka tajemnicy na temat swojego związku i... pokazała się publicznie ze swoim ukochanym. Kilkanaście godzin później nadała w mediach społecznościowych komunikat" - pisze Interia.

- Zanim o balu… Mój Robert - daleko mu do świata mediów, a jednak zawsze jest i wspiera mnie we wszystkim, co robię. Jest moim najlepszym przyjacielem, największym wsparciem i partnerem, na którym mogę zawsze polegać. Towarzyszył mi podczas wyjątkowego XIII Charytatywnego Balu Fundacji TVN" - napisała, odsłaniając nieco kulis ich relacji - napisała Małgorzata Tomaszewska na Instagramie.

Pochwaliła też Fundację TVN.

- Fundacja TVN po raz kolejny pokazała jaką ma ogromną moc czynienia dobra. W tym roku udało się zebrać 5 370 000 złotych – środki zostaną przeznaczone na walkę z kryzysem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. To był zaszczyt. Dziękuję - dodała Małgorzata Tomaszewska.

