86:0 i wielka radość! 14-letni fenomen z Polski właśnie pokonał legendę

UK Championship to rankingowy turniej snookerowy rozgrywany już od 1977 roku. Jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów zaliczany do cyklu tzw. „Potrójnej Korony" (Mistrzostwa świata, The Masters i UK Championship). Najczęściej w imprezie wygrywał jeden z najlepszych snookerzystów historii tej dyscypliny - Anglik Ronnie O’Sullivan (8 razy).

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Szpilka szczerze o Tomaszu Oświecińskim: To jest aktor, a nie fighter

Michał Szubarczyk pokonał legendę snookera

Już teraz jedną z największych rewelacji tegorocznego UK Championship jest Polak Michał Szubarczyk. To zaledwie 14-latek, który w lutym tego roku został wicemistrzem Europy profesjonalistów. Dzięki temu mógł wystąpić w cyklu World Snooker Tour. W debiucie w UK Championship, w I rundzie eliminacji jego rywalem był Jimmy White, 63-letni legendarny snookerzysta, który w swojej karierze aż sześć razy był w finale mistrzostw świata, ale nigdy go nie wygrał.

- Zdecydowanie muszę na niego uważać, bo ma ogromne doświadczenie - gra zawodowo trzy razy dłużej, niż ja żyję. Naprawdę nie mogę się doczekać tego meczu. Rywalizacja z Jimmym na pewno będzie dla mnie czymś wyjątkowym — w końcu jest on jedną z największych legend snookera. Naprawdę podoba mi się jego styl gry. Kiedy był w szczytowej formie, na stole zawsze działo się coś ciekawego - mówił Szubarczyk, cytowany przez "SunSport".

Przed pierwszą 15-minutową przerwą Szubarczyk popisał się 50-punktowym breakiem i prowadził 3:1. Po przerwie poszedł za ciosem i wygrał 6:2. "Szósty frejm chyba już ostatecznie rozwiał marzenia White'a. Prowadził 36:0, gdy Polak podszedł do stołu. Sytuacja nie była łatwa, ale Szubarczyk zrobił coś wielkiego. Co jedno zagranie było lepsze, White z niedowierzaniem kręcił głową. Polak znów dobił do notowanego breaka. Zdobył 89 punktów, wyczyścił stół. I było 5:1" - pisze "Interia". Szubarczyk ostatniego frejma wygrał zdecydowanie - 86:0 i cieszył się ze zwycięstwa.

W kolejnej rundzie eliminacji Polak zmierzy się z 62. na światowej liście rankingowej Jordanem Brownem (Irlandia Północna). Pojedynek rozpocznie się w poniedziałek o godz. 10.30.

Szubarczyk ma na swoim koncie już sporo sukcesów. Rok temu wygrał mistrzostwa świata IBSF U-21 (miał wtedy 13 lat) i stał się najmłodszym zwycięzcą tego turnieju w historii. Później sięgnął po mistrzostwo Europy U-16 i EBSA European Under-18 Snooker Championship. Został też najmłodszym zawodnikiem, który zyskał nominację do World Snooker Tour na sezony 2025/26 i 2026/27.

Zobacz także: Po tym pytaniu Małysz aż zamilkł. Obyśmy tego nie pożałowali

Rok temu w UK Championship wygrał Anglia Judd Trump, który w finale pokonał 10:8 swojego rodaka Barry'ego Hawkinsa.

Michał Szubarczyk - Jimmy White 6:2 (72:13, 24:92, 67:26, 74:15, 56:31, 89:36, 5:68, 86:0)

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU