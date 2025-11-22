Rosja łączy siły z Białorusią. "Cenniejsze od wszelkiego bogactwa"

Od inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. pozycja Rosji i Białorusi w sporcie międzynarodowym znacznie spadła. Oba kraje zostały wykluczone z rywalizacji, ale z każdym kolejnym miesiącem coraz więcej organizacji otwiera się na powrót Rosjan i Białorusinów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli wystąpić na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, ale w ograniczonej ilości i po spełnieniu określonych warunków, by móc startować pod neutralną flagą. Jaka będzie przyszłość Rosji i Białorusi w sporcie?

Rosja i Białoruś zacieśnią współpracę? "Przyjaźń i braterstwo"

Serwis news.sportbox.ru informuje, że Rosja i Białoruś chcą zawrzeć współpracę sportową między swoimi krajami. Doszło już do spotkania między Olgiem Matytsinem (przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu) a Aleksandrem Rogożnikiem (ambasador Białorusi w Rosji). W programie tej współpracy czytamy, że ma zostać powołana "międzyparlamentarna grupa robocza".

"Inicjatywa ma na celu połączenie wysiłków parlamentów obu krajów na rzecz ochrony zasad równości i uczciwości w sporcie, zwalczania dyskryminacji sportowców ze względu na narodowość i wzmocnienie ram prawnych dla międzynarodowej działalności" - pisze wspomniane źródło. Do oficjalnego podpisania dokumentów ma dojść na wiosnę przyszłego roku.

News.sportbox.ru dodaje, że obie strony przeanalizowały ponad 250 umów i "zwróciły uwagę na znaczenie projektów integracyjnych".

- Jestem przekonany, że nasza współpraca w dziedzinie sportu i polityki młodzieżowej będzie się tylko zacieśniać. Niech nadal łączą nas wspólne cele, wzajemne zaufanie i wiara w siłę sportu. Jak głosi rosyjskie przysłowie: przyjaźń i braterstwo są cenniejsze niż wszelkie bogactwo - ogłosił Matycyn.

Aby sportowcy z Rosji i Białorusi mogli wystąpić na igrzyskach, to muszą udowodnić, że nie popierają działań reżimu Władimira Putina, nie są finansowani przez tamtejszy reżim lub nie są powiązani z rosyjską armią. Wtedy sportowcy mogą występować pod tzw. neutralną flagą. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie federacje zaakceptowały zalecenie MKOl-u, więc Rosja i Białoruś nie będzie występować we wszystkich dyscyplinach. Reprezentanci tych krajów zapewne wystąpią w skialpinizmie, łyżwiarstwie figurowym czy short tracku.