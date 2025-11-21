Wyszły na jaw finanse PKOl za Piesiewicza. Ponad 10 mln zł. "To jest granda"

W ostatnich tygodniach było dosyć głośno wokół Radosława Piesiewicza i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes PKOl przepychał się medialnie ze Sławomirem Nitrasem, byłym ministrem sportu. Teraz Piesiewicz musiał się tłumaczyć po tym, jak PKOl zawarł umowę z giełdą kryptowalut Zondacrypto. - Nie wiem, czy tak mocno wszystkim doskwiera, że PKOl stał się uniezależniony od polityki i nie musimy pierwszy raz w historii myśleć o tym, żeby państwo polskie, budżet państwa, czyli każdego z nas, nie musiało wspierać PKOl - wypowiadał się Piesiewicz. Teraz dochodzą kolejne problemy dla niego.

Województwo lubelskie opłaca PKOl? Blisko 11 mln złotych. "To jest granda"

"Przegląd Sportowy Onet" ujawnia, że Piesiewicz i PKOl otrzymali 10,7 mln złotych od 2024 r. Ta kwota nie wpłynęła jednak od prywatnego sponsora, tylko z budżetu województwa lubelskiego. Te pieniądze wpływają do PKOl-u dzięki Jarosławowi Stawiarskiemu z Prawa i Sprawiedliwości, który jest marszałkiem województwa lubelskiego. To też możliwe dzięki temu, że PiS ma większość mandatów w sejmiku wojewódzkim.

- To jest granda, że te pieniądze są w taki sposób wyprowadzane z budżetu mieszkańców. Wie pan, jesteśmy jednym z najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej. PKB na mieszkańca wynosi tu 53 proc. średniej z UE. I dajemy miliony na kolegów PiS-u. Mnie to wszystko szokuje, ale co mogę? Mogę głosować przeciw i zadawać kolejne pytania bez odpowiedzi - komentuje Wojciech Sosnowski, radny sejmiku z Koalicji Obywatelskiej.

Jak na to reaguje Stawiarski? - Wyręczamy państwo polskie, a to też podkreśla otwartość województwa na świat - komentuje marszałek.

W latach 2024-2025 województwo lubelskie wypłaciło 4,3 mln złotych w ramach projektu "Promocja województwa lubelskiego w ramach wydarzenia pod nazwą: Z boiska na igrzyska". W latach 2025-2026 na konto PKOl-u wpłynie 6,39 mln złotych jako "Promocja województwa lubelskiego w ramach wydarzenia pod nazwą: Imprezy Olimpijskie 2025-2026".

Pierwsza dotacja wpłynęła w trzech transzach, z czego ostatnia w połowie października tego roku. W przypadku drugiej dotacji ostatni etap będzie ważny do 30 września przyszłego roku. Na terenie województwa lubelskiego odbędzie się m.in. Piknik Olimpijski.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie, których gospodarzami są Mediolan i Cortina d'Ampezzo, odbędą się w dniach 6-22 lutego przyszłego roku. Relacje tekstowe na żywo z zawodów w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.