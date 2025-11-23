Gigantyczna inwestycja Netfliksa. Już jest potwierdzenie. Wykładają miliony

W czwartek Major League Baseball ogłosiła podpisanie nowych umów telewizyjnych z trzema partnerami: ESPN, NBC/Peacock i Netfliksem. Dla polskiego czytelnika ciekawa może być przede wszystkim ta ostatnia umowa. I oczywiście nie dlatego, że przez streaming będą mogli obejrzeć baseball, ale przede wszystkim dlatego, że to widomy znak, że amerykańska platforma coraz mocniej inwestuje w sport i coraz bardziej szuka w nim możliwości poszerzenia swojej grupy docelowej. Pisał już o tym na Sport.pl Filip Modrzejewski półtora roku temu, gdy Netflix pozyskał za 5 miliardów dolarów prawa do pokazywania gal wrestlingu federacji WWE i przymierzał się do transmisji na żywo pojedynku bokserskiego Mike Tyson – Jake Paul.

Netflix na razie testował. Teraz mocniej wchodzi w sport

Te wydarzenia miały być dla platformy testem, czy uda się przyciągnąć nowych subskrybentów, czy serwery wytrzymają wzmożoną liczbę wizyt. Testy okazały się na tyle udane, że Netflix ruszył na rynek po kolejne transmisje. W Boże Narodzenie platforma pokazała dwa mecze futbolowej ligi NFL: Baltimore Ravens – Houston Texans i Kansas City Chiefs – Pittsburgh Steelers. Każdą minutę transmisji pierwszego meczu obejrzało średnio 31,3 mln widzów, a drugiego około 30 mln. W tygodniowym notowaniu TOP10 oba mecze były nr 1 i 2, jeśli chodzi o zestawienie globalne.

Oglądalność meczów NFL była gigantyczna, jeśli porówna się ją z np. piłkarską Premier League. Średnia globalna widownia jednego meczu ligi angielskiej to 3,8 mln, jak wynika z danych udostępnionych w dorocznym ligowym raporcie.

Za możliwość pokazania dwóch bożonarodzeniowych spotkań Netflix zapłacił 150 mln dolarów. Dużo mniej będzie kosztować platformę pokazanie trzech wydarzeń z MLB. Netflix za 50 mln dolarów rocznie nabył na trzy lata prawa do meczu na otwarcie sezonu, konkursu home runów przed Meczem Gwiazd (Home Run Derby) i meczu określanego mianem "Field of Dreams", czyli spotkania na boisku w polu kukurydzy.

Baseball zamiast bajek

To ostatnie spotkanie to dość młoda tradycja MLB. Po raz pierwszy taki mecz został rozegrany w 2021 roku. Nazwa "Field of Dreams" nawiązuje do filmu z Kevinem Costnerem z 1989 r. U nas pokazywany był jako "Pole marzeń". To opowieść o farmerze, kibicu baseballa, któremu tajemniczy głos podpowiada, by wykarczował cześć rosnącej na polu kukurydzy, żeby wybudować boisko do baseballa. Gdy to robi, objawiają mu się gwiazdy z dawnych lat. Najpierw jest to "Shoeless" Joe Jackson, jeden z wyrzuconych z ligi zawodników po słynnym skandalu z ustawianiem meczów w World Series w 1919 r. Do dziś jego udział w aferze jest przez wielu kwestionowany.

Pomysł na scenariusz wydaje się dość dziwaczny, jednak gdy spojrzy się na ten film nie jak na prostą fabułę, ale jak na przypowieść, to można odkryć jego głębszą treść. Z tego powodu film z 1989 r. nominowany był do Oscara w trzech kategoriach i do dziś wymieniany jest jako jeden z najlepszych sportowych filmów wszech czasów.

Baseball jest tu tylko pretekstem. Zamiast bajek główny bohater słuchał opowieści o tym sporcie. I u nas szczególną wartość tego filmu mogą odkryć przede wszystkim ci, którym ojcowie opowiadali – zamiast o księżniczkach i rycerzach – o Tomaszewskim na Wembley, o lekkoatletycznych meczach Polska – USA na stadionie Dziesięciolecia, czy Wyścigu Pokoju, a młodszym o trzech golach Bońka na mundialu w meczu z Belgią, czy geście Kozakiewicza w Moskwie. Im "Pole marzeń" może dać wiele wzruszeń, nawet jeśli o baseballu nie mają zielonego pojęcia.

Mecz na polu kukurydzy hitem w TV

Film do dziś jest tak popularny w USA, że boisko wykonane do zdjęć jest atrakcją turystyczną. Tysiące kibiców i kinomanów zjeżdża rokrocznie do malutkiego Dyersville w stanie Iowa.

Popularność tego miejsca postanowiła wykorzystać liga MLB. W 2020 roku narodził się pomysł, by obok filmowego boiska postawić tymczasowy stadion i rozegrać mecz na polu kukurydzy. Z powodu pandemii wydarzenie trzeba było przełożyć na 2021 roku. 12 sierpnia w obecności 8 tys. widzów zmierzyły się ze sobą drużyny Chicago White Sox i New York Yankees. Dla podkreślenia związków z filmem zawodnicy wychodzili na boisko przez pole kukurydzy.

Mecz okazał się telewizyjnym hitem. Zgromadził 5,9 mln widzów, co było najwyższym wynikiem w transmisji meczu baseballowego sezonu zasadniczego od 16 lat. W 2022 r. w meczu na "Polu marzeń" zmierzyły się Cincinnati Reds i Chicago Cubs.

Po baseballu i futbolu czas na piłkę nożną

Potem mecz wypadł z kalendarza z powodu prac budowlanych. Na miejscu ma powstać ośrodek szkoleniowy dla młodych baseballistów i hotel. W 2026 roku mecz "Fields of Dreams" wróci do kalendarza i pokaże go Netflix. 13 sierpnia zagrają ze sobą Philadelphia Phillies z Minnesota Twins.

Nowa umowa pokazuje niesłabnące zainteresowanie platformy sportem. Według analityków śladem MLB mogą pójść również ligi piłkarskie z Ligą Mistrzów na czele i swoje globalne prawa do transmisji telewizyjnych sprzedawać – przynajmniej w jakiejś części – gigantom streamingowym.

Według spekulacji ekspertów UEFA właśnie dlatego wybrała jako swojego przedstawiciela w negocjacjach nowych umów telewizyjnych firmę Relevant, jako partnera bardziej doświadczonego w negocjacjach z amerykańskimi platformami streamingowymi. Niewykluczone więc, że od sezonu 2026/27 przynajmniej część meczów najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich w Europie dostanie na wyłączność właśnie Netflix.