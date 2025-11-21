Wspiera Putina i inwazję na Ukrainę, przyjęli ją Niemcy. Gigantyczny skandal

Angielina Mielnikowa to 25-letnia gimnastyczna artystyczna z Rosji. Ma na koncie cztery medale olimpijskie, w tym jeden złoty (z Tokio w wieloboju drużynowym), trzy tytuły mistrzyni świata i cztery złote medale mistrzostw Europy. W tym roku na MŚ w Dżakarcie zdobyła złoto w wieloboju i skoku oraz srebro w ćwiczeniach na poręczach. Jest uznawana za jedną z najlepszych rosyjskich gimnastyczek ostatniej dekady.

Mistrzyni olimpijska otwarcie popiera Putina, ale wyjechała do Niemiec

Po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę rosyjscy gimnastycy zostali wykluczeni z rywalizacji międzynarodowej. Mielnikowa startowała jedynie w krajowych zawodach. W marcu 2025 r. uzyskała status zawodniczki neutralnej, co wywołało kontrowersję, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie polityczne. Przeciwko jej powrotowi na arenę międzynarodową głośno protestowali Ukraińcy.

Mielnikowa otwarcie popiera Władimira Putina. W pierwszych miesiącach wojny opublikowała zdjęcie, na którym pozowała z ulotką z literą "Z", która pojawia się na rosyjskich pojazdach wojskowych. W 2024 r. startowała w lokalnych wyborach w Woroneżu z list partii rosyjskiego dyktatora Jedna Rosja, ale ostatecznie zrezygnowała. Miała wskazać na trudności w łączeniu życia sportowego z politycznym. Przez lata trenowała w sekcji gimnastycznej CSKA Moskwa, a zarządza nią i finansuje zarazem rosyjskie ministerstwo obrony.

Teraz Mielnikowa stała się bohaterką kolejnej kontrowersji, czyli jej transferu do niemieckiego klubu TSV Tittmoning Chemnitz. Zespół z Saksonii patrzy na transfer Rosjanki wyłącznie przez pryzmat sportu. Chce przełamać wieloletnią dominację klubu MTV Stuttgart z pomocą multimedalistki.

- Nie chcieliśmy nikogo prowokować. Solidarność w sporcie i międzynarodowe porozumienie są dla nas ważne - powiedziała krótko w rozmowie z "Deutsche Welle" trenerka klubu z Chemnitz, Tatjana Bachmeier. Klub przekonuje, że opiera się też na stanowisku rzecznika niemieckiego rządu, według którego "sport nie może stać się narzędziem polityki wobec Rosji".

Mielnikowa odmawia komentarzy nt. transferu do Niemiec i powiązań z partią Putina. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG) także nie chce komentować ani statusu neutralnego zawodniczki, ani zmiany klubu. Przekonuje, że ws. transferu trzeba rozmawiać jedynie z przedstawicielami niemieckiej ligi, która ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie Mielnikowej do startu w barwach klubu z Chemnitz.

Z kolei władze ligi nie są w stanie jednoznacznie się określić ws. Rosjanki. Z jednej strony podkreślają, że "ufają kryteriom FIG ws. neutralności", ale z drugiej krytykują, że przez powiązania polityczne dopuszczenie Mielnikowej do startu m.in. na MŚ "jest sprzeczne z normami statusu neutralnego".

