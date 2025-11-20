Polsce wyrósł potężny rywal w walce o organizację IO. "Najważniejszy cel"

Od kilkudziesięciu miesięcy regularnie otrzymujemy informacje od rządzących, że Polska będzie się starać o organizację igrzysk olimpijskich. We wrześniu 2023 r. ogłosił to prezydent Andrzej Duda, wskazując wówczas na edycję w 2036 r. Kilka miesięcy później premier Donald Tusk potwierdził, że Polska podejmie formalne starania o igrzyska, ale bardziej wskazywał na 2040 lub 2044 r. - Życie pokaże, czy to będzie realny cel, ale potraktujemy to poważnie. Polska, kiedy się uprze, to potrafi osiągnąć wielkie rzeczy - tłumaczył nasz premier.

Nie tylko Polska. Niemcy chcą też zorganizować igrzyska olimpijskie. "Polityczne poparcie"

Okazuje się, że Polska nie jest jedynym krajem, który będzie się starał o organizację igrzysk olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 r. Podobną decyzję właśnie podjęli Niemcy, którzy po raz ostatni organizowali IO w 1972 r. Wtedy Polska zdobyła łącznie 21 medali.

- Cieszymy się, że rząd federalny, dzisiejszą decyzją gabinetu, podkreślił, że ubieganie się o organizację igrzysk olimpijskich i paralimpijskich, zapisane już w umowie koalicyjnej, jest jego najważniejszym celem w polityce sportowej - mówił Thomas Weikert, prezes Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego. "Polityczne poparcie dla olimpijskiego marzenia: rząd niemiecki podkreślił swoje poparcie dla niemieckiej kandydatury olimpijskiej" - pisze portal sport1.de.

Niemcy chcieliby zorganizować igrzyska w czterech regionach: Berlinie, Hamburgu, Monachium/Bawarii i Ren-Ruhra. Ten ostatni region był gospodarzem tegorocznej Uniwersjady. 4 grudnia br. ma dojść do oficjalnego podpisania umowy między Kancelarią Federalną, regionami, które kandydują i niemieckim odpowiednikiem PKOl. Proces ubieganie się o organizację IO ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.

Sport1.de dodaje, że rząd federalny zatwierdził "narodową wizję" igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. "To strategiczny cel kandydatury. Podkreśla to ścisłą współpracę polityki i sportu w procesie ubiegania się o organizację igrzysk olimpijskich. Kandydatura jest rozumiana i uznawana za wspólny projekt narodowy" - czytamy w artykule.

Na razie wiadomo, że gospodarzami dwóch kolejnych edycji Letnich Igrzysk Olimpijskich będzie Los Angeles (2028) i Brisbane (2032), natomiast gospodarzami dwóch edycji Zimowych IO (nie licząc przyszłorocznej edycji w Mediolanie) są Alpy Francuskie (2030) i Salt Lake City (2034).