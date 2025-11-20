Od 24 lutego 2022 r. trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Do tej pory obu stronom nie udało się wypracować porozumienia, by zaprowadzić pokój, a także nie doszło do zawieszenia broni. Choć w maju jednostronnie takie zawieszenie wprowadził prezydent Władimir Putin. Donald Trump liczył na to, że uda mu się szybko zakończyć kolejny konflikt, ale tak się nie stało. Jak będzie wyglądała sytuacja między Ukrainą a Rosją w momencie trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie?

Będzie zawieszenie broni na igrzyska olimpijskie. "Dialog może przezwyciężyć podziały"

Organizacja Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęła rezolucję ws. zawieszenia broni podczas igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. Z dokumentu wynika, że wszystkie państwa członkowskie mają przestrzegać zawieszenia broni od siedmiu przed rozpoczęciem igrzysk, tj. od 30 stycznia 2026 r. do siedmiu dni po zakończeniu igrzysk paralimpijskich (do 22 marca 2026 r.).

- Na całym świecie konflikty i podziały nadal powodują niewypowiedziane cierpienie. W takim świecie sport, a w szczególności igrzyska olimpijskie, może zaoferować wyjątkową przestrzeń, w której ludzie spotykają się nie jako przeciwnicy, a jako współtowarzyszenie. Kiedy sportowcy się spotykają, nie widzą narodowości, religii ani pochodzenia. Oto duch rozejmu olimpijskiego: wezwanie do odłożenia na bok tego, co nas dzieli i skupienie na tym, co nas łączy. Ruch Olimpijski i ONZ mają ten sam cel: jednoczyć ludzi - mówi Kirsty Coventry, prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

- Sportowcy muszą mieć możliwość wjazdu do krajów-gospodarzy i udziału w zawodach, a nie narażać się na ryzyko pozostania w domu z powodu odmowy wizy przez względy polityczne - dodaje szefowa MKOl.

- Duch olimpijski przypomina nam, że rywalizacja może uwznioślić ludzkość, że dialog może przezwyciężyć podziały i że droga każdego sportowca odzwierciedla niezłomną siłę ludzkiego ducha. Nawet w podzielonym świecie jedność jest możliwa - ogłasza Annalena Baerbock, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Apel Włochów został wysłuchany. "Niezwykłe osiągnięcie"

W ten sposób MKOl i ONZ spełniły prośbę Giovanniego Malago, byłego prezesa Włoskiego Komitetu Olimpijskiego i aktualnego członka MKOl. - Jeśli ten rozejm zostanie zagwarantowany, będzie to niezwykłe osiągnięcie - tłumaczył Włoch.

Warto dodać, że MKOl zdecydował, iż Rosjanie i Białorusini mogą występować podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, ale muszą spełnić kilka warunków, by móc występować pod tzw. neutralną flagą. Sportowcy muszą wykazać, że nie są wspierani przez rosyjską armię i nie popierają działań reżimu Władimira Putina.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie będą trwać w dniach 6-22 lutego przyszłego roku. Igrzyska Paralimpijskie rozpoczną się 6 marca i potrwają do 15 marca.