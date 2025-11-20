Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Byli małżeństwem od ponad 25 lat

- Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu - mówił nieco ponad rok temu Przemysław Babiarz podczas pielgrzymki w Częstochowie. Znakomity komentator telewizyjny rzadko mówi o swoim życiu osobistym i w tym przypadku również nie zdradził większych szczegółów.
Przemysław Babiarz ożenił się z Marzeną w 1998 roku. Poznali się na targach spożywczych. Dziennikarz publicznie przyznał, że uznaje swoje małżeństwo za udane, co zawdzięcza temu, że z żoną mają taki sam system wartości. Niestety - Marzena Babiarz zmarła. Jako pierwszy poinformował o tym oficjalny portal miasta Przemyśl, z którego pochodzi Przemysław Babiarz.
"Kondolencje dla Pana Przemysława Babiarza. Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach. Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi, Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski" - brzmią kondolencje, które na stronie miasta pojawiły się 19 listopada krótko po godzinie 12:00.
Informacje te potwierdził "Fakt", powołując się na "źródle zbliżonym do TVP". W czwartek przedpołudniem na profilu TVP Sport pojawił się kondolencyjny wpis. "Składamy Ci Przemku najszczersze kondolencje i łączymy się z Tobą w bólu" - czytamy.
Przemysław Babiarz to legendarny komentator TVP, uwielbiany przez kibiców. Zasłynął z komentowania sukcesów polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich oraz zawodach lekkoatletycznych.
