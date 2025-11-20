Od wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku występy rosyjskich sportowców w jakichkolwiek zawodach budzą kontrowersje. W wielu sportach Rosjanie wciąż nie mogą rywalizować w tych najważniejszych imprezach. Tak jest m.in. w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej czy żużlu.

Tak Rosjanie śmieją się światu w twarz. Granice przekroczone

Rosyjscy sportowcy są na tyle bezczelni, że potrafią w mediach społecznościowych pokazywać swoje wsparcie dla rządów Putina - m.in. kilka tygodni temu rosyjska łyżwiarka Aleksandra Sajutin, uznana za neutralną zawodniczkę przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską (ISU), była obecna na dorocznym przemówieniu Władimira Putina. Wzięła też udział w wydarzeniu mającym na celu promowanie wojny na Ukrainie.

Teraz znów doszło do kolejnego skandalu z udziałem Rosjan. Granice bezczelności zostały przekroczone. Zagraniczne media donoszą bowiem, że rosyjscy łyżwiarze figurowi - 18-letnia Adielija Pietrosian i pięć lat od niej starszy - Piotr Gumiennik uczestniczyli w zawodach w Moskwie w Grand Prix Rosji w dniach 15-17 listopada. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pokazali się w strojach z logo firm objętych sankcjami!

"Rosyjscy łyżwiarze figurowi Adielija Pietrosian i Piotr Gumiennik, których Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) uznała za neutralnych sportowców, wystąpili w strojach z logotypami kontrowersyjnych firm. Zawodnicy byli ubrani w stroje z logotypami firm objętych sankcjami – Rostelecomu i T-Banku. Organizacje te zostały objęte międzynarodowymi sankcjami za wspieranie wojny Rosji z Ukrainą" - czytamy na "Glavkom.com".

"Wywołało to wielkie oburzenie, ponieważ firmy, których symbole widniały na figurkach, wspierały wojnę Rosji na Ukrainie. Zauważono również, że Adielija i Piotr otrzymali już licencje olimpijskie" - dodaje "Inkorr.com".

Pietrosian to mistrzyni Rosji seniorek (2024) i wicemistrzyni tego państwa juniorek (2021). Gumiennik to brązowy medalista mistrzostw świata juniorów z 2020 roku.