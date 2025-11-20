Czekali na to latami! Stolica regionu doczeka się perełki za 400 mln zł

Poza Jagiellonią trudno obecnie wskazać drużynę z Białegostoku, która byłaby dumą miasta w rozgrywkach sportowych. Można jedynie wspomnieć o siatkarskim zespole kobiet, który występuje na zapleczu Tauron Ligi.

Kapitalne wieści dla Białegostoku. Długo na to czekali

Miasto Białystok nie może się pochwalić takimi obiektami sportowymi jak m.in. Kraków, Gliwice, Łódź czy nawet Gorzów Wielkopolski oraz Toruń. Jak się okazuje, już niebawem rozpocznie się budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, która powstanie przy ul. K. Ciołkowskiego. "Na tę chwilę od lat czekało wielu sportowców, kibiców i mieszkańców Białegostoku" - przekazał portal bialystok.pl.

Rzekomo obiekt ma być gotowy za 2,5 roku od podpisania umowy z wykonawcą. "Czterokondygnacyjna hala ma mieć ponad 30 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Powstanie tam boisko główne i treningowe z widowniami, zespół odnowy i rekreacji, pomieszczenia zawodników, artystów, mediów, służb porządkowych i technicznych, pomieszczenia gastronomiczne, administracyjne, magazynowe i komercyjne oraz zespół konferencyjny" - czytamy.

Hala będzie mogła pomieścić ok. 6,4 tys. miejsc na widowni: pięć tys. na trybunach stałych, tysiąc na trybunach tymczasowych oraz niecałe 500 dla mediów, osób z niepełnosprawnościami oraz VIP. "Poza standardowymi elementami projektowymi takimi jak konstrukcja, architektura, instalacje elektryczne, sanitarne, teletechniczne, zaplanowano tam także nowoczesny system telewizji przemysłowej, a także systemy sygnalizacji pożaru lub włamania" - oznajmiono.

- Mimo wielu przeciwności i blokowania tego projektu przez poprzednie władze, które niejednokrotnie rzucały nam kłody pod nogi, nie poddaliśmy się. Dzięki determinacji, konsekwencji i wsparciu lokalnej społeczności - udało się. To ważny dzień dla Białegostoku - budujemy nie tylko obiekt sportowy, ale też symbol ciągłego rozwoju naszego miasta - powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Podano, że budowa hali powinna się zakończyć w połowie 2028 roku. "Miasto liczy na dofinansowanie tej inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - wniosek w tej sprawie na kwotę ponad 172 mln zł został złożony w sierpniu tego roku" - podsumowano. Serwis TVP Sport zdradził jednak, że cały kompleks może kosztować około 400 mln zł.