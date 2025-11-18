Rosjanie zabili 17-letnią mistrzynię. "Nigdy nie wybaczymy"

Od 2022 roku trwa pełnoskalowa wojna w Ukrainie. To właśnie wtedy rosyjskie wojska zaatakowały niepodległą Ukrainę. Życie traciło i traci wiele osób. Wśród nich nie brakuje sportowców - także tych młodych. We wtorek 18 listopada z Ukrainy napłynęły kolejne tragiczne wieści, obok których trudno przejść obojętnie.

Ogromna tragedia. Rosjanie zabili 17-letnią mistrzynię z Ukrainy

"Władze wojskowe wsi Natalinka w imieniu całej społeczności składają szczere kondolencje rodzinie i bliskim naszej młodej mistrzyni, kierowniczki koła artystycznego w domu kultury w Natalince, Kariny Bahur, której życie tej nocy przerwała rosyjska rakieta. Łączymy się z Wami w smutku i płaczemy razem z Wami. Dla nas na zawsze pozostaniesz MISTRZYNIĄ. Nigdy nie wybaczymy!!!" - napisano na facebookowym profilu Wojskowej Administracji wsi Natalinka.

Zaledwie 17-letnia Karina Bachur była mistrzynią Ukrainy i Europy juniorów w kickboxingu. Ukraińskie media przedstawiły wstrząsającą relację. "Dziewczynka uciekła do domu, w którym się schroniła. Podczas ostrzału została ranna odłamkami, poinformowała w rozmowie z "Public Charków" przewodnicząca gminy Berestyn, Switłana Krywienko" - czytamy na portalu nakrypilo.ua.

Bachur od 10 lat uprawiała sport. Trenowała w Wojskowym Klubie Sportowym "Piereswit". Mogła pochwalić się licznymi sukcesami. Kolejnych już nie odniesie. Młoda zawodniczka nie jest pierwszym młodym sportowcem z Ukrainy, który stracił życie w wyniku wojny. Na froncie zginął chociażby także 18-letni futbolista Bohdan Kozak.