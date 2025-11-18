Szykuje się kolejny powrót Rosjan. Decyzja już w grudniu

Światowa federacja szachowa (FIDE) przeprowadzi dyskusję, której efektem może być zniesienie restrykcji względem rosyjskich zawodników. Może do tego dojść już w grudniu.

W 2022 roku FIDE podjęła decyzję, która wstrząsnęła rosyjskim światem szachów. Tamtejsi szachiści nie mogli występować pod swoją flagą. Wielu najwyżej notowanych zawodników - w tym niedawny wicemistrz świata, Jan Niepomniaszczij - zrozumiało sytuację. 35-latek był jednym z 44 szachistów, którzy w marcu tamtego roku zaapelowali do Władimira Putina o zakończenie wojny.

W tym gronie nie znalazł się inny niedawny rywal Magnusa Carlsena, czyli Siergiej Karjakin. On z kolei popiera decyzję o inwazji Ukrainy i stwierdził, że nie zamierza występować w żadnych turniejach, w których nie będzie mógł startować pod rosyjską flagą.

Rosjanie wrócą do szachów? Są precedensy

W agendzie Zgromadzenia Ogólnego FIDE pojawi się punkt zaproponowany przez rosyjską federację szachową. Dotyczyć on ma przywrócenia wszystkich praw tamtejszym szachistom. Prezes federacji, Andriej Filatow, powołuje się na precedensowe decyzje w wielu innych dyscyplinach sportowych. Chodzi tu m.in. o sporty wodne, szermierkę, judo, wioślarstwo czy kajakarstwo.

Filatow zauważa, że w juniorskich turniejach organizowanych pod egidą FIDE Rosjanie oraz Białorusini już brali udział - wspomina tu chociażby o tegorocznej młodzieżowej olimpiadzie szachowej, wygranej przez rosyjską drużynę pod neutralną flagą. Z tego też powodu sugeruje, by tamtejsi zawodnicy mogli wrócić do rozgrywek seniorskich, zaczynając od przyszłorocznej szachowej olimpiady.

Zgromadzenie FIDE odbędzie się 14 grudnia tego roku. Dwa tygodnie później na stronie internetowej federacji mają zostać opublikowane wszystkie decyzje podjęte podczas obrad.