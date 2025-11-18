Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Szykuje się kolejny powrót Rosjan. Decyzja już w grudniu
Coraz więcej światowych organizacji sportowych ugina się pod naporem Rosji i przywraca tamtejszych zawodników do rywalizacji międzynarodowej. Być może za niedługo przyjdzie też czas na szachy - sport, w którym Rosjanie mają wielkie tradycje. Rosyjska federacja szachowa złożyła wniosek o przedyskutowanie jej powrotu, a sprawa będzie omawiana na grudniowym zebraniu Zgromadzenia Ogólnego FIDE.
RUSSIA-UNITY/PUTIN
Fot. REUTERS/Maxim Shipenkov

Światowa federacja szachowa (FIDE) przeprowadzi dyskusję, której efektem może być zniesienie restrykcji względem rosyjskich zawodników. Może do tego dojść już w grudniu.

Zobacz wideo Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski. Nowy trener wyznaczył jasny cel

W 2022 roku FIDE podjęła decyzję, która wstrząsnęła rosyjskim światem szachów. Tamtejsi szachiści nie mogli występować pod swoją flagą. Wielu najwyżej notowanych zawodników - w tym niedawny wicemistrz świata, Jan Niepomniaszczij - zrozumiało sytuację. 35-latek był jednym z 44 szachistów, którzy w marcu tamtego roku zaapelowali do Władimira Putina o zakończenie wojny.

W tym gronie nie znalazł się inny niedawny rywal Magnusa Carlsena, czyli Siergiej Karjakin. On z kolei popiera decyzję o inwazji Ukrainy i stwierdził, że nie zamierza występować w żadnych turniejach, w których nie będzie mógł startować pod rosyjską flagą.

Rosjanie wrócą do szachów? Są precedensy

W agendzie Zgromadzenia Ogólnego FIDE pojawi się punkt zaproponowany przez rosyjską federację szachową. Dotyczyć on ma przywrócenia wszystkich praw tamtejszym szachistom. Prezes federacji, Andriej Filatow, powołuje się na precedensowe decyzje w wielu innych dyscyplinach sportowych. Chodzi tu m.in. o sporty wodne, szermierkę, judo, wioślarstwo czy kajakarstwo. 

Filatow zauważa, że w juniorskich turniejach organizowanych pod egidą FIDE Rosjanie oraz Białorusini już brali udział - wspomina tu chociażby o tegorocznej młodzieżowej olimpiadzie szachowej, wygranej przez rosyjską drużynę pod neutralną flagą. Z tego też powodu sugeruje, by tamtejsi zawodnicy mogli wrócić do rozgrywek seniorskich, zaczynając od przyszłorocznej szachowej olimpiady.

Zgromadzenie FIDE odbędzie się 14 grudnia tego roku. Dwa tygodnie później na stronie internetowej federacji mają zostać opublikowane wszystkie decyzje podjęte podczas obrad.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe