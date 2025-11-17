Dramatyczne wieści. Gwiazda postrzelona na ulicy. Jest w stanie krytycznym

New York Jets nie należy do grona najbardziej utytułowanych zespołów w historii NFL. Najwięcej tytułów w historii całej ligi zdobywały takie drużyny, jak Green Bay Packers (13), Chicago Bears (9) czy New York Giants (8). Jets wygrali jednak Super Bowl w 1968 r., pokonując 16:7 Baltimore Colts. Po raz ostatni New York Jets grali w play-offach NFL w 2010 r. Jednym z zawodników Jets jest Kris Boyd, który dawniej występował w barwach Minnesota Vikings czy Arizona Cardinals. Aktualnie jest kontuzjowany z powodu barku, a po ostatnich wydarzeniach walczy o życie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

Zawodnik NFL postrzelony na Manhattanie. Stan krytyczny, walczy o życie w szpitalu

Amerykańskie media zgodnie informują o tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło na Manhattanie. W niedzielę o godz. 2:00 czasu lokalnego doszło do strzelaniny w pobliżu restauracji Sei Less w centrum Manhattanu. Boyd został postrzelony w brzuch i trafił do szpitala. Kula konkretnie trafiła w płuco Boyda. Policja w Nowym Jorku nie potwierdziła, że to Boyd był ofiarą, natomiast rzecznik New York Jets potwierdził te informacje w rozmowie z BBC.

Obrońca Jets znajduje się w stanie krytycznym. Jeszcze przed strzelaniną Boyd miał brać udział w bójce. "Panie, proszę, pomóż mu bezpiecznie przez to przejść. Pomóż Krisowi swoją uzdrawiającą ręką i pomóż mu wrócić do zdrowia" - napisał Jermaine Johnson, klubowy kolega Boyda w Jets. Nowojorska policja opublikowała też zdjęcia osoby podejrzanej w kontekście całej strzelaniny na Manhattanie.

- Jesteśmy świadomi sytuacji dot. Krisa Boyda i na razie nie będziemy udzielać dalszych komentarzy - ogłosił rzecznik New York Jets, cytowany przez BBC. Śledztwo nt. strzelaniny cały czas jest w toku. Z doniesień "New York Post" wynika, że podejrzany poruszał się SUV-em BMW X8.

Zobacz też: Absolutny thriller w ćwierćfinale! Polak znów to zrobił i zagra na MŚ

Dawniej Boyd udzielił wywiadu, w którym przyznał, że patrzy na życie z optymizmem, zwłaszcza po śmierci ojca i babci. Poza tym jego mama była uzależniona od narkotyków.

- Doceniam każdą małą rzecz. Wszyscy zawsze pytają mnie, dlaczego mam uśmiech na twarzy. To dlatego, że nie powinienem tu być. Wszystkie rzeczy, jakie przeżyłem w życiu sprawiają, że człowiek robi się głodny. Całe życie walczyłem. Wiem, żeby nie prosić o jałmużnę - mówił Boyd, którego cytuje serwis 247sports.com.