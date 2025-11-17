Piesiewiczowi wyrósł groźny przeciwnik. Do niedawna byli sojusznikami

Zamieszania wokół Radosława Piesiewicza i podpisanej przez niego umowy z Zondacrypto ciąg dalszy... Cała sprawa miała swój początek 22 października. Wtedy do prezes PKOl-u podczas konferencji prasowej w Monako ogłosił, że giełda kryptowalut zostanie nowym sponsorem komitetu. Niedługo później członkowie zarządu PKOl wystosowali do Piesiewicza list otwarty, w którym zarzucali mu, że decyzję podjął bez konsultacji z nimi. Ten jednak konsekwentnie odpowiadał, że miał do tego prawo. Wkrótce w aferze pojawił się zupełnie nowy wątek.

Polsat zaatakował PKOl za słynną konferencję. Jest odpowiedź. "Wyrażamy zdziwienie"

Na początku listopada swoje niezadowolenie wyraziła telewizja Polsat Sport, która obok telewizji Republika transmitowała pamiętną konferencję w Monako. - Mamy duże zastrzeżenia do jej treści i przebiegu. Nasza redakcja sportowa nie wiedziała, jaka będzie treść i forma konferencji. W związku z tym redakcja sportowa przekazała PKOl informację, że nie będziemy w przyszłości realizować transmisji live z konferencji PKOl bez wcześniejszej informacji czego ma dotyczyć. Co istotne, fakt że pokazywaliśmy konferencje PKOl było z naszej strony gestem dobrej woli, nie mamy takiego zobowiązania. Nasze zaufanie zostało nadużyte, więc wprowadzamy nowe zasady w relacjach z PKOl - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu podpisanym przez Tomasza Matwiejczuka, Dyrektora ds. Komunikacji Korporacyjnej i rzecznika prasowego Polsatu.

Na odpowiedź ze strony PKOl-u trzeba było czekać dwa tygodnie. Stanowisko organizacji opublikował w poniedziałek "Przegląd Sportowy". Przedstawiciele PKOl-u zarzucają w nim Polsatowi kłamstwo. Chodzi o kwestię rzekomego braku informacji o tematyce konferencji. - Wiedzę w tym zakresie posiadał wiceprezes PKOl, Marian Kmita, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora Polsatu Sport. Potwierdził to w rozmowach z przedstawicielami kierownictwa PKOl jeszcze przed terminem konferencji, a także podczas spotkania Prezydium Zarządu PKOl 4 listopada 2025 roku. (...) Tym bardziej wyrażamy zdziwienie użyciem tak mocnych słów, jak "nadużycie zaufania" w naszej relacji, bowiem przebieg konferencji był analogiczny do wszystkich tego typu konferencji prasowych, ogłaszających Sponsorów, czy Partnerów PKOl. - podkreślano.

Dyrektor Polsatu rzuci wyzwanie Piesiewiczowi? "Wydawał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi Radka"

Z czego zatem może wynikać "przepychanka" między PKOl-em a Polsatem? Z doniesień "Przeglądu Sportowego" wynika, że kluczowa w tym sporze jest postać Mariana Kmity. To właśnie dyrektor Polsatu Sport, a przy okazji wiceprezes PKOl-u miał być inicjatorem wspomnianego listu otwartego ze strony członków zarządu do prezesa Piesiewicza. I nie ma tu mowy o przypadku. - To już gierki o fotel prezesa w następnych wyborach - powiedział "Przeglądowi Sportowemu" anonimowy działacz PKOl-u.

W ten sposób zasugerował, że Kmita może chcieć się ubiegać o stanowisko prezesa PKOl-u w 2027 r. To spore zaskoczenie, bo jeszcze do niedawna miał być sojusznikiem obecnego prezesa. - Marian wydawał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi Radka, ale w pewnym momencie wyrósł w PKOl na człowieka środka. To nie jest tak, że zaciekle atakuje prezesa, ale zadaje ważne pytania i widać, że naprawdę zależy mu na tym, byśmy wyszli z wizerunkowego kryzysu, który trwa od igrzysk w Paryżu - twierdził jeden z członków zarządu PKOl w rozmowie z tą samą redakcją.

O tym, że Kmita może w przyszłości zagrozić pozycji Piesiewicza, pisał wcześniej także portal WP Sportowe Fakty. Do wolty dyrektora Polsatu Sport odniósł się zresztą sam Piesiewicz. - Czy czuję się zdradzony? Każdy z nas rano musi spojrzeć w lustro. Jeśli ktoś patrzy i dobrze się z tym czuje, to ja nie mam nic do dodania. Ja nigdy nikogo nie zdradziłem, a słowo jest dla mnie ważniejsze od pieniędzy - mówił.