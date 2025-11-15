Absolutny thriller w ćwierćfinale! Polak znów to zrobił i zagra na MŚ

Dart to dyscyplina sportu, która w ostatnich latach cieszy się olbrzymią popularnością. Zmagania z udziałem Krzysztofa Ratajskiego śledziło wielu kibiców. Teraz ich uwaga skupiła się na Tarnowie Podgórnym, gdzie odbyły się polskie kwalifikacje do mistrzostw świata PDC 2026. W zmaganiach nie zabrakło emocji.

Ależ emocje. Horror w kwalifikacjach do MŚ

Pierwsza runda przyniosła wielkie zaskoczenie. Łukasz Wacławski przegrał z Piotrem Dąbskim 4:6. Tym samym wiemy już, że nie zobaczymy go w Ally Pally. Podobnie jak Jakuba Janaszkiewicza, dla którego ostatnim etapem okazała się trzecia runda.

W czwartej rundzie doszło do prawdziwego exodusu faworytów. Filip Bereza, Tytus Kanik, Witold Lewandowski, Karolina Ratajska i Kamil Janowicz - całe to grono pożegnało się z marzeniami o końcowym triumfie.

Do niezwykle interesującego pojedynku doszło na etapie ćwierćfinału. Wojciech Bruliński mierzył się z Krzysztofem Kciukiem. Obu udało się zagrać wszystkie jedenaście z jedenastu możliwych legów. Bruliński przegrywał już 2:5, ale ostatecznie doprowadził do remisu. Co więcej, nie wykorzystał lotki meczowej. To Kciuk wygrał 6:5, co pozwoliło mu zagrać w półfinale. Tam okazał się lepszy od Pawła Styczyńskiego (6:3), a w finale nie dał szans Adrianowi Sawińskiemu (6:1). Sawińskiemu, który w półfinale odprawił Dawida Herberga.

Krzysztof Kciuk po raz trzeci wystąpi na MŚ. Po raz ostatni w 2023 roku. Poza Kciukiem na mistrzostwach będziemy trzymać kciuki za Krzysztofa Ratajskiego i Sebastiana Białeckiego.

Komplet wyników polskich kwalifikacji do mistrzostw świata PDC 2026:

Ćwierćfinały

Paweł Styczyński 6:5 Sebastian Steyer

Krzysztof Kciuk 6:5 Wojciech Bruliński

Dawid Lasek 5:6 Dawid Herberg

Paweł Lempa 5:6 Adrian Sawiński

Półfinały

Paweł Styczyński 3:6 Krzysztof Kciuk

Dawid Herberg 2:6 Adrian Sawiński

Finał