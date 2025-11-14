Coś pięknego! Fenomenalny 14-letni Polak mistrzem świata!

"Dźwignąłem dwa ważne mecze, został jeszcze jeden…" - pisał w środę Michał Szubarczyk, największa nadzieja polskiego snookera. Bez większych problemów awansował do finału mistrzostw świata amatorów IBSF. Było pewne, że z Dohy wróci z medalem. Pozostawało pytanie: którego koloru. I w czwartek wszystko stało się jasne. "Snookerowy Lamine Yamal" dokonał czegoś niesamowitego.

Michał Szubarczyk mistrzem świata! "Historyczny medal dla Polski"

W decydującym o tytule starciu ledwie 14-letni Polak rywalizował z o wiele bardziej doświadczonym reprezentantem gospodarzy, 32-letnim Alim Alobaidlim. Nasz rodak zaczął dość spokojnie i to na konto rywala powędrował pierwszy frejm. W kolejnych godzinach Szubarczyk przejął niemal całkowitą kontrolę. Dogonił przeciwnika, wyrównał, zdobywając drugi frejm, a następnie wygrał trzy kolejne. W szóstej odsłonie popełnił błąd na czarnej bili, ale to go nie zdekoncentrowało. Choć stracił frejm, to i tak miał pewną przewagę - 4:2 - i był o krok od zwycięstwa. To finalnie stało się faktem. Po sześciu godzinach zmagań triumfował 5:2 i został mistrzem świata!

"Konkurs. Zgadnij kto odbierze największy puchar za Mistrzostwo Świata IBSF? Polak Michał Szubarczyk Mistrzem Świata w snookerze!!!!!!!!! Specjalne pozdrowienia dla taty-trenera młodego mistrza Kamila Szubarczyka, któremu pewnie gdzieś z boku ciśnienie skakało do 200. Widzisz Ministerstwo Sportu i Turystyki na co idą Wasze pieniądze? Na realizację marzeń młodych sportowców. Brawo Wy!" - pisał Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego na Facebooku. "Mistrz Świata IBSF w snookerze. Historyczny medal dla Polski. Dziękuję za wsparcie !!!" - pisał sam Szubarczyk.

Kariera Michała Szubarczyka nabiera tempa

Nie ma wątpliwości, że Polak jest jednym z najbardziej utalentowanych snookerzystów młodego pokolenia i w przyszłości może zdominować rywalizację. Czy zostanie kolejnym Ronnie'm O'Sullivanem, Stephenem Hendry'm, Steve'm Davisem, a więc jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii? Niewykluczone. Mimo młodego wieku już ma w dorobku m.in. tytuł mistrza świata U21 czy mistrzostwo Europy U18 i U16. Teraz dołożył krążek mistrzostw świata amatorów i to ten z najcenniejszego kruszcu.