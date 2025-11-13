Kto zostanie sportowcem roku w Polsce? Oto lista nominowanych

13 listopada oficjalnie rozpoczął się Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski 2025 roku. Podczas konferencji prasowej podano listę nominowanych, na której widzimy 25 pozycji. W dwóch przypadkach mamy nominowane duety. Mowa o Mateuszu Biskupie i Mirosławie Ziętarskim (wioślarstwo) oraz Annie Puławskiej i Martynie Klatt (kajakarstwo).

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Boks z mocną reprezentacją w gronie nominowanych

Wśród wyróżnionych znaleźli się medaliści międzynarodowych imprez w zmaganiach indywidualnych. Mamy w tym gronie m.in. trzy pięściarki, które stawały na podium mistrzostw świata w Liverpoolu. Do tego dochodzą przedstawiciele gier zespołowych. Nominację otrzymali m.in. Robert Lewandowski (piłka nożna), Wilfredo Leon, Agniesza Korneluk (oboje siatkówka), czy też Mateusz Ponitka (koszykówka).

W gronie nominowanych mamy różnorodność dyscyplin. Zestawienie pod względem alfabetycznym otwiera Agata Barwińska (żeglarstwo), a kończy Maria Żodzik (skok wzwyż, lekkoatletyka). Tym razem na nominację nie mogła liczyć Natalia Bukowiecka.

91. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Oto nominowani

Tytułu sprzed roku będzie bronić Aleksandra Mirosław. W tym sezonie mistrzyni olimpijska z Paryża została złotą medalistką mistrzostw świata, bijąc ponownie rekord globu. Wysoko zapewne będą stały także akcje Igi Świątek, która triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie i ogółem wygrała trzy turnieje rangi WTA.

Na miejsce w czołówce liczy także zapewne Klaudia Zwolińska, która zgarnęła aż trzy krążki mistrzostw świata w kajakarstwie górskim, w tym dwa złote.

91. edycję Plebiscytu zwieńczy zaplanowana na 10 stycznia 2026 roku Gala Mistrzów Sportu. Po raz pierwszy od dziewięciu lat to wydarzenie będzie transmitować TVP.

Lista nominowanych w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski 2025:

1. Agata Barwińska (żeglarstwo)

2. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo)

3. Krzysztof Chmielewski (pływanie)

4. Zuzanna Cieślar (szermierka)

5. Agata Kaczmarska (boks)

6. Anna Puławska i Martyna Klatt (kajakarstwo)

7. Agnieszka Korneluk (siatkówka)

8. Aleksandra Król-Walas (snowboard)

9. Robert Kubica (automobilizm)

10. Wilfredo Leon (siatkówka)

11. Robert Lewandowski (piłka nożna)

12. Kamil Majchrzak (tenis)

13. Natalia Maliszewska (short track)

14. Miko Marczyk (automobilizm)

15. Aleksandra Mirosław (wspinaczka)

16. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

17. Ewa Pajor (piłka nożna)

18. Mateusz Ponitka (koszykówka)

19. Aneta Rygielska (boks)

20. Władimir Siemirunnij (łyżwiarstwo szybkie)

21. Julia Szeremeta (boks)

22. Iga Świątek (tenis)

23. Bartosz Zmarzlik (żużel)

24. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)

25. Maria Żodzik (lekkoatletyka)