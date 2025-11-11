Tylko spójrz, kogo odznaczył Karol Nawrocki. "Nie wyobrażamy sobie"

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Corocznie upamiętnia wydarzenie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Nie inaczej było w tym roku, w którym prezydent RP Karol Nawrocki po raz pierwszy wręczył ordery - Orła Białego oraz Odrodzenia Polski.

Karol Nawrocki uhonorował Przemysława Babiarza. Co za słowa

Podczas wtorkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim uhonorowani zostali Waldemar Łysiak oraz Andrzej Poczobut (Order Orła Białego), a ponadto dok. Sławosz Uznański-Wiśniewski, Adam Woronowicz i prof. Konrad Banaszko. Na wyróżnienie zasłużył również dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz, o którym w samych superlatywach wypowiadał się prezydent.

- Szanowni Państwo, największy problem przy opowieści o panu redaktorze Przemysławie Babiarzu jest taki, że jestem przekonany, iż powiedziałby on to dużo lepiej niż ja, bo jest tak doskonałym mówcą, redaktorem, konferansjerem. Ale znam też skromność pana redaktora i wiem, że nie mógłby mówić sam o sobie, więc jako prezydent Polski to ja powiem o naszym wspaniałym redaktorze, którego głos, drodzy państwo, jest z nami od dekad - przekazał.

Na tym jednak nie poprzestał. - Nie wyobrażamy sobie chyba igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata bez tego głosu, bez tego człowieka, z którym związane są także już pokolenia wychowujące się na miłości do sportu, kibicujące naszym Biało-Czerwonym na wszystkich arenach sportowych - kontynuował Karol Nawrocki.

- Ale zaskoczę też może część z państwa, pan Przemysław Babiarz, to nie tylko głos polskiego sportu i polskich emocji sportowych, ale to też erudyta historyczny, erudyta, który może opowiadać o dziedzictwie kulturowym, który może opowiadać o polskiej kulturze, czemu dawał wyraz w wielu nie tylko programach telewizyjnych, ale także w wielu wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jak choćby w Narodowym Czytaniu. Za tę erudycję, za ten głos i za to, że jest pan z nami, Polska chce dzisiaj panu, panie redaktorze, podziękować - podsumował.

Kancelaria Prezydenta podała, że Babiarz został wyróżniony za wybitne zasługi dla kultury polskiej. "Za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej, działalności społecznej" - napisano.