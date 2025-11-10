Wygrał milion w "Milionerach". Znasz odpowiedź na to pytanie?

Pytania o sport są w "Milionerach" codziennością. "Który z ostatnich selekcjonerów drużyny narodowej zagrał na mistrzostwach świata w 1986 roku?" - we wrześniowym odcinku pani Aleksandra miała do wyboru Antoniego Piechniczka, Jana Urbana, Michała Probierza i Czesława Michniewicza. Nie dała jednak rady poprawnie odpowiedzieć, a było to pytanie warte 125 tysięcy złotych! W październiku padło inne sportowe pytanie - o Formułę 1. I ono ostatecznie też przerosło jedną z uczestniczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

Padła główna nagroda w milionerach! Oto pytanie

W najnowszym, poniedziałkowym odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczył Bartosz Radziejewski z Wrocławia. Jedno z pytań - o 50 tysięcy złotych - dotyczyło właśnie sportu. "W jaki sposób Sebastian Kawa od ponad dwóch dekad zdobywa medale na praktycznie wszystkich mistrzostwach świata?" - spytał Hubert Urbański.

Pan Bartosz musiał wybrać z takiego zestawu odpowiedzi:

A) Okłada pięściami przeciwników

B) Lata bez napędu

C) Strzela do rzutków

D) Nurkuje bez butli

Uczestnik bez większych wątpliwości - zdając się na intuicję, kojarzył Kawę z lataniem - postawił na odpowiedź B - "Lata bez napędu" i była ona poprawna.

To pytanie padło jeszcze w poprzednim odcinku "Milionerów". Dzisiaj Pan Bartosz kontynuował walkę o główną nagrodę. I podołał! A jak brzmiało pytanie za milion złotych?

Zmysł sapioseksualisty lub sapioseksualistki rozpali:

A) Krwisty stek chateaubriand

B) Selfie w piżamie

C) Cytat z Kanta lub Einsteina

D) Fotka z wakacji na Bali

Poprawną odpowiedzią było C - "Cytat z Kanta lub Einsteina".