Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Wygrał milion w "Milionerach". Znasz odpowiedź na to pytanie?
Raz na jakiś czas w teleturnieju "Milionerzy" pada pytanie o sport. I często się zdarza, że uczestnik odpada z programu właśnie na tym etapie, zwłaszcza jeśli chodzi o jakąś niszową dyscyplinę. W najnowszym odcinku tak się jednak nie stało. Bartosz Radziejewski z Wrocławia nie dość, że poprawnie odpowiedział, to ostatecznie z telewizyjnego studia wyszedł z główną nagrodą! Jak brzmiało pytanie?
Milionerzy
Screenshot Instagram Polsat

Pytania o sport są w "Milionerach" codziennością. "Który z ostatnich selekcjonerów drużyny narodowej zagrał na mistrzostwach świata w 1986 roku?" - we wrześniowym odcinku pani Aleksandra miała do wyboru Antoniego Piechniczka, Jana Urbana, Michała Probierza i Czesława Michniewicza. Nie dała jednak rady poprawnie odpowiedzieć, a było to pytanie warte 125 tysięcy złotych! W październiku padło inne sportowe pytanie - o Formułę 1. I ono ostatecznie też przerosło jedną z uczestniczek.

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

Padła główna nagroda w milionerach! Oto pytanie

W najnowszym, poniedziałkowym odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczył Bartosz Radziejewski z Wrocławia. Jedno z pytań - o 50 tysięcy złotych - dotyczyło właśnie sportu. "W jaki sposób Sebastian Kawa od ponad dwóch dekad zdobywa medale na praktycznie wszystkich mistrzostwach świata?" - spytał Hubert Urbański. 

Pan Bartosz musiał wybrać z takiego zestawu odpowiedzi:

  • A) Okłada pięściami przeciwników
  • B) Lata bez napędu
  • C) Strzela do rzutków
  • D) Nurkuje bez butli

Uczestnik bez większych wątpliwości - zdając się na intuicję, kojarzył Kawę z lataniem - postawił na odpowiedź B - "Lata bez napędu" i była ona poprawna.

 

To pytanie padło jeszcze w poprzednim odcinku "Milionerów". Dzisiaj Pan Bartosz kontynuował walkę o główną nagrodę. I podołał! A jak brzmiało pytanie za milion złotych?

Zmysł sapioseksualisty lub sapioseksualistki rozpali:

  • A) Krwisty stek chateaubriand
  • B) Selfie w piżamie
  • C) Cytat z Kanta lub Einsteina
  • D) Fotka z wakacji na Bali

Poprawną odpowiedzią było C - "Cytat z Kanta lub Einsteina".

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich