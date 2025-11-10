RFK Stadium w Waszyngtonie kończy swój żywot. To obiekt, na którym swoje mecze w latach 1961–1996 rozgrywała drużyna futbolu amerykańskiego Washington Commanders, zanim przenieśli się do Maryland na Northwest Stadium. Niewykluczone jednak, że wkrótce wrócą do domu. Na miejscu starego obiektu ma powstać nowy stadion. Stadion im. Donalda Trumpa.

Donald Trump chce nazwać wielki stadion swoim imieniem

To nie żart, choć sprawa nie jest jeszcze przesądzona. W stolicy USA ma powstać stadion za 3,7 miliarda dolarów, a prezydent kraju ponoć chce, żeby obiekt został nazwany jego imieniem. Takie informacje, powołując się na swoje źródła w Białym Domu, podaje amerykańska stacja ESPN. - Byłaby to piękna nazwa, ponieważ to prezydent Trump umożliwił odbudowę nowego stadionu – ogłosiła rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt w wywiadzie dla ESPN. - Prezydent tego chce i prawdopodobnie tak się stanie - dodało anonimowe źródło będące blisko prezydenta Trumpa.

"Rzecznik Commanders odmówił komentarza. Źródło w drużynie podało jednak, że organizacja spędziła kilka dni przygotowując się na obecność Trumpa na meczu domowym Commanders z Detroit Lions w niedzielne popołudnie" - dodają amerykańscy dziennikarze.

I rzeczywiście, przywódca Stanów Zjednoczonych pojawił się na spotkaniu, będąc pierwszym prezydentem USA od 47 lat, który pojawił się na meczu NFL w fazie zasadniczej (wcześniej zrobił to Jimmy Carter). Szczęścia nie przyniósł - Washington Commanders przegrali piąty mecz z rzędu 22:42. "Gdy pokazano go na telebimie, na trybunach rozległy się krótkie brawa. Później wygwizdywano go, gdy przemawiał podczas wojskowej ceremonii w przerwie meczu" - przekazuje portal euronews.com. Z kolei "Washington Post" stwierdził, że w rozmowie z reporterami nie odniósł się do informacji, czy nowy stadion Commanders ma rzeczywiście nosić jego imię.

- Zbudują piękny stadion w Waszyngtonie... - powiedział Trump i urwał wypowiedź, a potem kontynuował. - W to właśnie jestem zaangażowany. Zdobywamy wszystkie pozwolenia i całą resztę. Macie wspaniałego właściciela i jego ekipę, i zobaczycie naprawdę dobre rzeczy - stwierdził.

Wracając do stadionu i nadania mu nazwy - jak czytamy w ESPN, decyzja ma należeć "do Rady Dystryktu Kolumbii, która wydzierżawi stadion Commanders oraz do Służby Parków Narodowych, która zarządza gruntami rządowymi na terenie starego stadionu RFK, na którym powstanie nowy stadion przed planowanym otwarciem w 2030 roku".

Dlaczego więc miałaby być podjęta taka decyzja? Według ESPN Trump będzie miał "duże możliwości nacisku", żeby osiągnąć cel. - Trump ma mnóstwo kart do rozegrania, żeby postawić na swoim - twierdzi źródło bliskie otoczeniu prezydenta. Ma tu chodzić m.in. o rządowe decyzje środowiskowe. Nie ma mowy o kupnie takiej nazwy. Trump po prostu chce być patronem stadionu.

Trump i jego otoczenie już od jakiegoś czasu zabiegają o to, żeby poszczególne obiekty nosiły imię Donalda Trumpa. Tego lata ustawodawcy złożyli projekt ustawy o zmianie nazwy Centrum Kennedy'ego na Centrum Sztuk Performatywnych im. Donalda J. Trumpa. Oczywiście obiekty należące do prezydenta USA noszą jego imię, wystarczy wspomnieć o słynnej Trump Tower.

Co ciekawe jeszcze w lipcu tego roku Trump groził, że zablokuje budowę stadionu. W 2020 roku zespół zmienił nazwę z Washington Redskins na Washington Football Team, a potem Commanders. Nazwa Redskins odnosi się bowiem do "czerwonoskórych", czyli Indian, a to miało zostać uznane za obraźliwe i rasistowskie. Trump zażądał powrotu do tej nazwy.

Nowy stadion ma mieć pojemność 65 tysięcy miejsc. Commanders mają zainwestować większość środków - 2,7 miliarda dolarów. Obiekt będzie mieścił się 3 kilometry od Kapitolu. Projekt stadionu Commanders obejmie osiedla mieszkaniowe, kompleks sportowy i sklepy. Przeciwny budowie stadionu był Elon Musk, założyciel lub współzałożyciel przedsiębiorstw PayPal, SpaceX, Tesla, czy Neuralink. "To nie powinno być finansowane z twoich podatków!" – napisał na portalu X, którego również jest właścicielem (cytat za stadiony.net).