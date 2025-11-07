Ledwo przywrócili Rosję, a tu takie wieści. Mają tupet. Chcą zorganizować MŚ

Kilka dni temu zagraniczne media poinformowały, że rosyjscy sportowcy mogą wrócić na zawody międzynarodowe w dyscyplinach drużynowych, rozgrywanych w wodzie. To było pierwszy razy, kiedy Rosja dostała zgodę na udział w światowych sportach drużynowych od czasu wybuchu wojny na Ukrainie.

Ledwo przywrócili Rosję, a tu takie wieści. Chcą zorganizować mistrzostwa świata

Teraz sensacyjnie wieści przekazał Dmitrij Mazepin, prezes Rosyjskiej Federacji Sportów Wodnych w rozmowie z rosyjską agencją prasową TASS. Okazało się bowiem, że Rosjanie chcą iść krok dalej i zorganizować mistrzostwa świata w pływaniu! Kraj złożył już nawet oficjalną ofertę organizacji tej imprezy.

- Mamy szansę rywalizować w 2031 roku o organizację mistrzostw świata w pływaniu, ale będziemy rywalizować z takim miastem jak Madryt. Nasza propozycja organizacji została już nawet przesłana do międzynarodowej federacji - powiedział Dmitrij Mazepin w rozmowie z TASS.

Większość rosyjskich kibiców wyśmiała ten pomysł działaczy. Internauci zgodnie twierdzą, że nie ma praktycznie szans na to, by Rosja zorganizowała mistrzostwa świata w pływaniu.

"Przecież to jest niemożliwe", "To pomysł na pokaz. Muszą pokazać swoją aktywność. Mamy zgłoszenia pewnie do wszystkich mistrzostw świata", "To próba przypomnienia o sobie na tle międzynarodowej izolacji", "Czy oni po prostu grają dla zabawy, czy może federacja musi jakoś przedstawić tę gorączkową aktywność", "Zgłosić można, ale i tak szans na organizację nie ma żadnych" - to tylko niektóre z komentarzy internautów.

Tegoroczne mistrzostwa świata w pływaniu odbyły się w Singapurze. Za dwa lata impreza to odbędzie się w Budapeszcie, a w 2029 roku w Pekinie.