W dniach 5-7 listopada 2025 roku w Samarze odbywa się XIII Międzynarodowe Forum Sportowe, organizowane pod hasłem "Rosja jest potęgą sportową". Jak to jest w zwyczaju w takich sympozjach, w jego ramach odbywa się wiele dyskusji na najróżniejsze tematy powiązane ze sportem.

W planie są rozmowy między innymi o sztucznej inteligencji w sporcie, przyszłości kina sportowego czy też tworzeniu odpowiednich szans poprzez współpracę państwa oraz biznesu. Swoją prezentację przygotowali między innymi przedstawiciele rosyjskiej ligi piłkarskiej, którzy opowiedzą o planach rozwoju rozgrywek w najbliższych pięciu latach.

Swoją wiadomość dla uczestników sympozjum wysłał prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin. Czytamy w niej: "W centrum zainteresowania uczestników obecnego forum są obiecujące obszary i środki rozwoju sportów masowych i młodzieżowych. Nasz kraj zgromadził tutaj bogate doświadczenie, którym jesteśmy gotowi podzielić się z partnerami."

Putin o rozwoju sportu w Rosji

"Dla ponad 80 milionów Rosjan sport jest integralną częścią życia. Naszym wspólnym zadaniem jest rozwijanie możliwości uprawiania sportu, zwłaszcza dla młodszych pokoleń. Ważne jest, by tworzyć nowoczesną infrastrukturę wysokiej jakości, promować rozgrywki i turnieje amatorskie, a także poprawę warunków do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne" - napisał Władimir Putin, nazywając cele dla działaczy na przyszłe lata.

Swoją odezwę Putin zakończył życzeniem owocnych rozmów, które zaowocują powstaniem wielu inicjatyw wspierających rozwój sportu w Rosji i na świecie.