Lewandowski rzadko mówi o tym na głos. Oto jego podejście do religii

Robert Lewandowski to jedna z największych gwiazd piłki nożnej, dwukrotny zdobywca nagrody FIFA The Best dla najlepszego zawodnika na świecie (za 2020 i 2021 rok). Zdobył też wiele innych nagród indywidualnych oraz trofeów zespołowych, a ciekawość budzi jego życie prywatne. W tym kwestia wyznania.

Robert Lewandowski publicznie zabierał głos w kwestii wiary. "Nie wstydzę się"

Piłkarz o wierze mówi rzadko, ale gdy już to robi, nie ma nic do ukrycia. W 2012 r. został jedną z twarzy akcji "Nie wstydzę się Jezusa", gdzie jasno zadeklarował się w tej kwestii. - Jestem katolikiem i nie wstydzę się Jezusa ani swojej wiary. Wiem, że Pan Bóg na pewno cały czas nade mną czuwa - ogłaszał. - Wiara pomaga mi nie tylko na boisku, ale też poza nim. Żeby być dobrym człowiekiem i popełniać jak najmniej błędów - dodawał.

Kwestia wiary niejako została też poruszona przez samego napastnika w autobiograficznym artykule dla magazynu "The Players Tribune", opublikowanym już po otrzymaniu przez niego pierwszej nagrody FIFA The Best. Historia dotyczyła I Komunii Świętej, a główną rolę odegrał nieżyjący już ojciec piłkarza Krzysztof Lewandowski.

"Trzy godziny po komunii miałem mecz daleko od kościoła. Przed uroczystością tata poszedł porozmawiać z księdzem. [...] Powiedział do niego: "Ojcze, może moglibyśmy zacząć 30 minut wcześniej? I skrócić mszę o ostatnie 10 minut? Widzisz, mój syn ma mecz..." - wspomniał (cytat za "Super Expressem").

Ksiądz na wszystko się zgodził, bowiem wiedział, jak ważna już wtedy była piłka nożna dla Lewandowskiego. - Jak tylko komunia się skończyła, zrobiliśmy z tatą znak krzyża i pobiegliśmy do samochodu, po czym odjechaliśmy - zdradził zawodnik. A jaki był wynik? - Oczywiście wygraliśmy tamten mecz - dodawał.

Śmierć taty była sytuacją, w której dla piłkarza wiara okazała się bardzo istotna. - (Wiara - red.) pomaga, także gdy straciłem ojca. Ten punkt patrzenia w niebo jest jakby mocniejszy. To wsparcie często mi towarzyszy z tych stron - mówił w podkaście WojewódzkiKędzierski.

Robert Lewandowski wziął ślub kościelny. Tak Anna Lewandowska mówi o wierze

Dodajmy, że 22 czerwca 2013 r. piłkarz wziął ślub kościelny z Anną Lewandowską w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Parafii św. Anny w Serocku. To było naturalne, jako że kobieta również jest katoliczką.

- Jesteśmy osobami wierzącymi - podkreślała w rozmowie z WP SportoweFakty. - Jestem wychowana w religijnym duchu. W tradycyjnej rodzinie, gdzie co niedzielę chodziło się do kościoła. Czasem mama wyganiała mnie na mszę, ja się buntowałam, ale ostatecznie szłam. Cieszę się, że jestem wychowana na religijnym kręgosłupie moralnym. To daje mi w życiu siłę. Modlitwa, Bóg, wiara - to fundamenty, które wiele razy mi w życiu pomogły - wyznała.

Robert Lewandowski od 2022 r. występuje w FC Barcelonie , Wcześniej grał w: Bayernie Monachium (2014-2022), Borussii Dortmund (2010-2014), Lechu Poznań (2008-2010), Zniczu Pruszków (2006-2008), Legii II Warszawa (2005-2006) i Delcie Warszawa (2005). W reprezentacji Polski zadebiutował 10 września 2008 r.