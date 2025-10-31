Nawrocki podpisał ważny dokument. Wielu Polaków na to czekało

Jak można przeczytać w informacji prasowej dostępnej na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta. "Celem ustawy o zmianie ustawy o sporcie, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, jest wyłączenie stosowania norm hałasu określonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 i 1080), w związku z powszechnym korzystaniem ze środowiska. Obowiązujący stan prawny w zakresie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania obiektów sportowych. Intencją projektodawcy było usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienie spójności stosowania przepisów w praktyce".

Będzie można hałasować podczas uprawiania sportu

Nowelizacja głosi: "Uprawianie sportu na boiskach, kortach, bieżniach, lodowiskach, siłowniach plenerowych, skateparkach, rolkowiskach i pumptrackach stanowi powszechne korzystanie ze środowiska". Dlatego określone przez Ministerstwo Środowiska normy hałasu nie znajdują tutaj zastosowania. Ale wyłącznie w przypadkach, gdy będzie to hałas powstały w ramach zajęć szkolenia sportowego, aktywności sportowej o charakterze szkolnym czy rekreacyjnej aktywności fizycznej.

Oznacza to, że ludzie mieszkający np. przy boiskach nie będą mieli podstawy prawnej, by utrudniać korzystanie z takich obiektów, jeżeli jego użytkownicy będą generowali większy hałas w wyniku uprawiania tam sportu. Do tego rodzaju przypadków zażaleń dochodziło wielokrotnie w całej Polsce. Najgłośniejszą w tym roku sprawą była ta z Puław, przy której w ramach protestu prezydent miasta miał zamiar udać się na kilka dni do aresztu.

"Przez skargi na hałas z boiska mieszczącego się przy szkole, sąd zdecydował o jego zamknięciu w godzinach pozalekcyjnych. Nie pomógł też fakt, że miasto postawiło przy Orliku ekrany akustyczne. Na miasto została nałożona grzywna w wysokości pięciu tysięcy złotych, ale jej nie zapłaciło. To z tego powodu sąd zdecydował się ukarać prezydenta Pawła Maja kilkudniowym aresztem" - napisał dziennikarz Sport.pl, Bartosz Naus.

Nowelizacja ustawy sprawi, że podobne skargi w przyszłości nie będą respektowane. Przed złożeniem podpisu prezydenta, poprawka do ustawy przeszła przez głosowanie Sejmu. Za wniesieniem nowelizacji zagłosowało 435 posłów. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.