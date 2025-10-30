A jednak! MKOl zerwał porozumienie. Ależ zwrot ws. IO

W lutym tego roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) ogłosił, że pierwsze igrzyska olimpijskie w e-sporcie (zorganizowana rywalizacja w grach wideo na poziomie amatorskim lub profesjonalnym) odbędą się w 2027 roku w Arabii. - Teraz mamy jasno określony plan działania, który doprowadzi nas do pierwszych igrzysk olimpijskich w e-sporcie. To kolejny przykład owocnej współpracy między MKOl a SOPC na różnych płaszczyznach - mówił wtedy ówczesny przewodniczący MKOl, Thomas Bach.

MKOl zmienił zdanie. Ważna wiadomość dla fanów e-sportu

Teraz nastąpił niespodziewany zwrot w tej sprawie. Pierwsze igrzyska olimpijskie w e-sporcie jednak nie odbędą się w Arabii Saudyjskiej! "MKOl i Saudyjski Narodowy Komitet Olimpijski wzajemnie uzgodniły zakończenie współpracy w zakresie Igrzysk Olimpijskich w E-sporcie" - napisano w specjalnym oświadczeniu.

Obie strony zobowiązały się też do realizacji własnych ambicji e-sportowych, ale na odrębnych ścieżkach.

Pierwsze dwie edycje Pucharu Świata w e-sporcie odbyły się w 2024 roku i na początku tego roku w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.

„EWCF będzie nadal koncentrować się na rozwijaniu sukcesu Esports World Cup, największego na świecie festiwalu gier i e-sportu, a także na organizacji inauguracyjnego Esports Nations Cup w listopadzie 2026 roku" - oświadczyła saudyjska fundacja Esports World Cup.

Nie wiadomo, kto będzie teraz gospodarzem i kiedy odbędą się najbliższe igrzyska e-sportowe.

„Będzie to szansa na lepsze dopasowanie Igrzysk Olimpijskich w e-sporcie do długoterminowych ambicji ruchu olimpijskiego i szersze rozpowszechnienie możliwości, jakie stwarzają Igrzyska Olimpijskie w e-sporcie, mając na celu zorganizowanie inauguracyjnych Igrzysk tak szybko, jak to możliwe" - dodał MKOl.

