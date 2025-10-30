Tusk napisał ws. "Wielkiego Bu". Od razu wbił szpilkę Nawrockiemu

Kilka miesięcy temu podczas trwania kampanii wyborczej Patryk "Wielki Bu" M. pokazywał w mediach społecznościowych fotografie z Karolem Nawrockim. Panowie mieli okazję spotkać się między innymi na stadionie Lechii Gdańsk - ukochanego klubu prezydenta. We wrześniu M. został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu. Więcej o tej sprawie pisaliśmy na Sport.pl. Teraz głos zabrał premier Donald Tusk, wykorzystując okazję do wbicia szpileczki prezydentowi Nawrockiemu.

Tusk zabrał głos. "Ale że u Niemca?!"

"Kolega prezydenta "Wielki Bu" boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości i słusznie. Szuka azylu. Rozumiem. Ale że u Niemca?!" - napisał na portalu X Donald Tusk, nawiązując do postaci Patryka M.

Dlaczego Prezes Rady Ministrów zamieścił takiego tweeta? W czwartkowy poranek TVN24.pl przekazał nowe wieści w sprawie Patryka M.

"Oczekujący w hamburskim areszcie na ekstradycję do Polski Patryk M. pseudonim Wielki Bu vel Buła złożył wniosek o przyznanie mu azylu politycznego w Niemczech - wynika z ustaleń tvn24.pl" - czytamy.

Czas pokaże, jaka przyszłość czeka znanego freak fightera, który w swojej karierze walczył między innymi w walkach federacji Clout MMA. Jedną z najbardziej pamiętnych walk była ta stoczona z Denisem "Bad Boyem" Załęckim. Obaj postanowili rozwiązać swój konflikt podczas gali Clout MMA 3. "Wielki Bu" wygrał wówczas przez TKO.

- To jest kpina. Ja go nawet za bardzo nie uderzyłem, on kładł się przed moim ciosem. To jest wstyd, gościu, patałachu, kłamco. Upadał, próbował kopać na ziemi. Nie po to tu przyszedłem. Nie wiem, po co on tu przyszedł - mówił zirytowany po walce.