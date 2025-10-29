To prawo bije rekordy absurdu. Wprowadzają mandaty za chodzenie

Słowacja już niedługo być może będzie się borykała z wyjątkowo absurdalnym prawem. Jak poinformował tamtejszy portal topky.sk, posłowie Rady Narodowej właśnie uchwalili nowelizację ustawy o ruchu drogowym. Wprowadza ona maksymalną prędkość poruszania się po chodniku. Ma ona wynosić raptem 6 km/h, a jej przekroczenie będzie karane mandatem w wysokości 50 euro. Przepisy mają zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

Na Słowacji po chodniku już nie pobiegasz. Niebywałe, co wprowadzili

Skąd w ogóle taki pomysł? Poseł rządzącej koalicji (Smer-SD) Lubomir Vazny, który zgłosił projekt nowelizacji, argumentował, że ma to zapobiec rosnącej liczbie kolizji między pieszymi a użytkownikami hulajnóg elektrycznych i rowerów. - Będzie to miało również praktyczne znaczenie w dowodzeniu naruszeń przepisów przez rowerzystów i użytkowników innych środków transportu na chodnikach, zwłaszcza w przypadkach, gdy konieczne jest obiektywne ustalenie, czy przekroczona została odpowiednia prędkość ruchu w strefie przeznaczonej głównie dla pieszych - dodał.

I tu pojawia się kolejne pytanie. Dlaczego akurat 6 km/h? Według pomysłodawców ma to być "granica średniej prędkości normalnego chodzenia osoby dorosłej". W praktyce jednak tak nisko ustalony limit uniemożliwia de facto uprawianie różnych aktywności sportowych na chodnikach - od jazdy na tradycyjnym rowerze czy hulajnodze począwszy, a na bieganiu czy nawet szybkim chodzeniu skończywszy.

Kolarze protestują przeciwko absurdalnym zmianom. "Nawet trzyletnie dzieci"

Nic więc dziwnego, że przeciwko uchwalonym zmianom zaprotestowała słowacka Koalicja Rowerowa. -Uważamy, że trudno jest utrzymać prędkość 6 km/h na rowerze na odcinku dłuższym niż kilka metrów, a już nawet trzyletnie dzieci zazwyczaj przekraczają ją podczas naturalnej jazdy - argumentował jej prezes Dan Kollar.

Słowaków przed wprowadzeniem tych kuriozalnych przepisów może jeszcze "uratować" prezydent Peter Pellegrini, który ma prawo je zawetować. Kollar zwrócił zresztą uwagę, że słowackie ministerstwo spraw wewnętrznych przygotowuje obecnie inną, bardziej rozbudowaną ustawę, która "całkowicie zakazuje korzystania z hulajnóg elektrycznych na chodnikach". Po jej przyjęciu nowelizacja ws. limitu prędkości przestanie mieć jakiekolwiek uzasadnienie.