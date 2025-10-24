Rosjanie wściekli na Polskę. Burza w Dumie Państwowej

Mistrzostwa Europy na krótkim basenie odbędą się w Lublinie w dniach 2-7 grudnia. Rosjanie jednak na nich nie wystartują, co prezydent tamtejszej federacji sportów wodnych, Dmitri Mazepin, tłumaczył słowami:- Nie pojedziemy na mistrzostwa Europy na krótkim basenie do Polski z powodów politycznych. Nie dlatego, że międzynarodowa federacja nas nie dopuści, ale dlatego, że sama Polska nie wpuści rosyjskich sportowców.

REKLAMA

Zobacz wideo Yamal chce sprzedawać autografy?! Kosecki: Dla mnie to jest straszna głupota

W Rosji grzmi. "Musimy pokazać pazury i zareagować stanowczo"

Przypomnijmy, że World Aquatics od dwóch lat dopuszcza pływaków z Rosji i Białorusi do rywalizacji, choć po pewnymi warunkami. Dlatego Dmitrij Swiszczew w rozmowie z matchTV wpadł we wściekłość na wieść, że rosyjscy zawodnicy nie wezmą udziału w mistrzostwach Europy.

- Niestety, to bardzo zły przykład, gdy te same sytuacje są interpretowane inaczej w różnych krajach. Decyzja polskich władz to niegrzeczne zachowanie i, niestety, jest to dla nich normą. Polacy od dawna domagają się, aby nie dopuścić naszych sportowców do zawodów, okazując rusofobiczne nastroje. W tej sprawie zarówno World Aquatics, nasza federacja, jak i Międzynarodowy Komitet Olimpijski muszą zareagować. Skoro międzynarodowa federacja pozwala naszym sportowcom na starty, to kim są Polacy, żeby im ich zakazać? - grzmiał polityk.

- Każdy organizator bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa sportowcom i pomoc w uzyskaniu wiz. Tutaj jednak widzimy całkowite zaniedbanie tych zobowiązań. Jeśli nie podejmiecie się tych zobowiązań, nie możecie zorganizować zawodów. Musimy pokazać pazury i zareagować stanowczo - zakończył groźbą Swiszczew.

Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie organizowane są od 1991 roku. Rosjanie nie wzięli udziału w poprzedniej edycji, zorganizowanej w 2023 roku w rumuńskiej Otopeni. Okazali się za to najlepsi dwa lata wcześniej, gdy wydarzenie odbywało się w Kazaniu, gdzie zdobyli 24 medale. W klasyfikacji historycznej Rosja wywalczyła 268 medali ME i zajmuje tam drugie miejsce za Niemcami (389 medali). Polacy mają dziesiąte miejsce, a w historii zdobyli łącznie 95 krążków.