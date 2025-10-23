Jest decyzja ws. startu Rosjan na ME w Polsce

Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie w tym roku odbędą się w Lublinie. Zmagania będą trwać od 2 do 7 grudnia, więc zawodnicy są już na ostatniej prostej przygotowań. Jak się okazuje, wśród startujących zabraknie reprezentantów Rosji. Co ciekawe, taką decyzję podjęli... sami Rosjanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pewne zwycięstwo BOGDANKI LUK Lublin na starcie sezonu 2025/26. Marcin Komenda wybrany MVP spotkania

Prezydent tamtejszej federacji sportów wodnych, Dmitri Mazepin, oświadczył że reprezentanci Rosji nie przyjadą na lubelskie mistrzostwa. Zaznaczył, że otrzymano żadnego formalnego zakazu, jednak decyzja o rezygnacji ze startu ma podłoże polityczne.

Co ciekawe, Mazepin już teraz potwierdził udział rosyjskich pływaków na mistrzostwach Europy na basenie 50-metrowym, które odbędą się w Paryżu w lipcu i sierpniu przyszłego roku. Widząc rozwój sytuacji związany z kolejnymi zakazami startów dla Rosjan w najróżniejszych dyscyplinach - najnowszym przykładem jest decyzja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej - tak optymistyczna zapowiedź może odbić się czkawką.

Nazwisko Dmitrija Mazepina może sporo mówić fanom motosportu. Jego syn, Nikita, przez rok występował przez rok w Formule 1 - bez jakichkolwiek sukcesów, za to z łatką jednego z najgorszych kierowców w historii. W sezonie 2021 nie zdobył ani jednego punktu jeżdżąc dla Haasa, zajmując ostatecznie 21 miejsce w klasyfikacji generalnej. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że wspierany finansowo przez ojca Nikita Mazepin stracił miejsce w stawce.