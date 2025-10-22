Rafał Trzaskowski w zeszły czwartek przekazał znakomitą wiadomość. Jak poinformował, na terenach Skry powstanie nowoczesna hala na sześć tys. osób. Rada Miasta Warszawy zagłosowała wówczas za poprawkami budżetowymi, przeznaczając pieniądze na jej budowę. Poza tym zdecydowała o wsparciu dla Młodzieżowego Centrum Sportu, które ma powstać przy ulicy Konwiktorskiej. Dzięki temu nowego stadionu doczeka się Polonia Warszawa. Na tym jednak dobre wieści dla warszawskiego sportu się nie kończą.

REKLAMA

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów z pierwszym zwycięstwem w sezonie 2025/26. Artur Szalpuk: W pierwszym secie nie było nas na boisku

Warszawska hala przejdzie "wielką przemianę". Zastępczyni Trzaskowskiego ujawnia szczegóły

W środę następne przekazała zastępczyni Trzaskowskiego, wiceprezydentka miasta Renata Kaznowska. - Ostatni tydzień przyniósł wiele sportowych informacji. Budujemy halę na Skrze, modernizujemy K6. Ale to nie koniec. Wielką przemianę czeka też hala Arena Ursynów! - ogłosiła i od razy przekazała szczegóły.

Chodzi oczywiście o obiekt przy ulicy Pileckiego 122. Jak dowiadujemy się z dalszej części tweeta, projekt modernizacji zakłada rozbudowę hali o blisko 800 metrów kwadratach. Dzięki temu powstanie nowa, stała trybuna o pojemności 500 miejsc oraz trybuny rozkładane, a całkowita liczba miejsc siedzących wzrośnie do ponad 2 600. Poza tym obiekt zyska nowoczesne zaplecze, w tym: nowe szatnie, natryski, windy, strefę fizjoterapii, sauny, pomieszczenia do odpraw przedmeczowych dla klubu siatkarskiego Projekt Warszawa, a także energooszczędne instalacje (klimatyzację i ogrzewanie z wykorzystaniem fotowoltaiki i pomp ciepła).

Tak będzie wyglądała Arena Ursynów. "Na miarę XXI wieku"

Rewitalizacja dotyczyć będzie nie tylko wnętrza hali, ale też jego otoczenia. Powstaną nowe miejsca parkingowe, a stare lampy zostaną zastąpione przez nowoczesne oprawy LED. Nie zabraknie też bogatych terenów zielonych. - Cały obiekt zyska nową stylistykę, inspirowaną współczesną architekturą sportową. Dzięki tej inwestycji Warszawa wzbogaci się o lokalną halę widowiskowo-sportową na miarę XXI wieku - przyjazną zarówno dla zawodników, jak i publiczności - dodała Kaznowska.

Jak czytamy na stronie um.warszawa.pl, "wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 22 września 2025 roku". Zgodę miasto powinno otrzymać w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wtedy też nastąpi wybór wykonawcy inwestycji.