Nagła śmierć młodego arcymistrza. Miał setki tysięcy fanów

Daniel Naroditsky w bardzo młodym wieku został okrzyknięty wielkim talentem szachowym. W 2007 roku zdobył mistrzostwo świata do lat 12. Corocznie do ukończenia pełnoletniości znajdował się na szczycie światowych rankingów dla swojej kategorii wiekowej. W wieku 18 lat zdobył tytuł arcymistrza, a swój najwyższy ranking osiągnął w 2017 roku.

O śmierci Naroditsky'ego poinformowała rodzina szachisty oraz jego klub szachowy, Charlotte Chess Center. W oświadczeniu klubu czytamy: "Z wielkim smutkiem przekazujemy informację o niespodziewanej śmierci Daniela Naroditsky'ego. Daniel był niezwykle utalentowanym szachistą, komentatorem, nauczycielem i uwielbianym członkiem całej społeczności szachów. Był też kochanym synem i bratem, a także lojalnym przyjacielem".

"Prosimy o uszanowanie prywatności Daniela oraz jego rodziny w tym niezwykle trudnym okresie. Zapamiętajmy go za pasję i miłość, którą przejawiał do szachów, a także za radość i inspirację, którą przynosił nam wszystkim każdego dnia" - dodano.

Żałoba w świecie szachów. "Nieodżałowana strata"

Wieści o śmierci Naroditsky'ego natychmiast wywołały reakcje innych gwiazd szachów. Hikaru Nakamura zajmujący drugie miejsce w rankingu federacji szachowej napisał: "Jestem zdruzgotany, To nieodżałowana strata". W podobnym tonie wyrażają się inni arcymistrzowie, niżej utytułowani zawodnicy, fani szachów i samego Amerykanina.

Daniel Naroditsky specjalizował się w szachach błyskawicznych. Na zeszłorocznych mistrzostwach świata zajął w tej odmianie 9 miejsce, a w sierpniu tego roku z kompletem zwycięstw zdobył mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Amerykanin jednak nie tylko znakomicie grał w szachy. Potrafił też przekazywać swoją wiedzę innym. Często transmitował turnieje internetowe w serwisie Twitch, a na jego kanale Youtube śledziło go niemal pół miliona osób.