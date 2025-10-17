Dostaną ponad 5 tys. zł co miesiąc od państwa. Donald Tusk podjął decyzję

Emerytura olimpijska w Polsce została ustanowiona w 2000 roku. Zgodnie z danymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, w lipcu 2025 r. uprawnionych do niej było 623 osoby. By spełnić te wymogi, sportowiec musi posiadać polskie obywatelstwo, ukończyć 40. rok życia, nie uprawiać już zawodowo sportu i być niekaranym. Oraz rzecz jasna, spełnić wymóg najważniejszy, od którego pochodzi nazwa: w trakcie kariery musi zdobyć medal olimpijski. Świadczenie przyznawane są także medalistom igrzysk paralimpijskich, igrzysk głuchych oraz sportowcom, którzy zdobyli krążek na zawodach Przyjaźń-84, w których Polska brała udział zamiast igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku.

Tyle teraz wynosić będzie emerytura olimpijska

W ostatnich latach wysokość emerytury olimpijskiej znacznie wzrosła. W styczniu 2024 roku było to 4203,04 PLN brutto miesięcznie. Dwanaście miesięcy później ta kwota wzrosła do 4967,95 PLN na miesiąc. W przyszłym roku tendencja zwyżkowa zostanie utrzymana. Choć nie będzie to już aż taki przeskok jak ostatnio, to pierwszy raz w przypadku wypłaty tego świadczenia kwota przekroczy 5 tysięcy na miesiąc. Dokładnie emerytowani sportowcy będą mogli liczyć na 5116,99 PLN brutto.

Oczywiście nie każdemu medaliście olimpijskiemu te pieniądze są niezbędne do przeżycia po zakończeniu sportowej kariery, gdyż część z nich zabezpieczyła się finansowo. Ale wielu z nich nie miało takiej możliwości. Zwłaszcza w przypadku sportów niszowych, niemedialnych czy paralimpijczyków, których sukcesy nie są tak nagłaśniane. Takie świadczenie może dać im finansowy komfort, w zamian za lata godnego reprezentowania Polski na międzynarodowych arenach.

Dodajmy, że emerytura olimpijska przysługuje w tej samej wysokości każdemu medaliście, niezależnie od koloru zdobytego medalu. Na kwotę nie wpływa także liczba zdobytych krążków. Zatem przykładowy Robert Korzeniowski, który zdobył w chodzie sportowym aż cztery złota, nie pobiera z tego tytułu większego świadczenia niż którykolwiek emerytowany brązowy medalista olimpijski.