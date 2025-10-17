Powrót na stronę główną
Dostaną ponad 5 tys. zł co miesiąc od państwa. Donald Tusk podjął decyzję
Jak podał "Fakt", rząd Donalda Tuska postanowił podwyższyć specjalne świadczenia dla sportowców, zwane potocznie emeryturami olimpijskimi. Obecnie medaliści igrzysk olimpijskich oraz paralimpijskich, którzy zakończyli kariery, mogą liczyć na wypłatę 4967,95 złotych miesięcznie. Teraz kwota przekroczy pięć tysięcy PLN. Ile dokładnie będzie wynosić i kto jest do niej uprawniony?
Emerytura olimpijska w Polsce została ustanowiona w 2000 roku. Zgodnie z danymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, w lipcu 2025 r. uprawnionych do niej było 623 osoby. By spełnić te wymogi, sportowiec musi posiadać polskie obywatelstwo, ukończyć 40. rok życia, nie uprawiać już zawodowo sportu i być niekaranym. Oraz rzecz jasna, spełnić wymóg najważniejszy, od którego pochodzi nazwa: w trakcie kariery musi zdobyć medal olimpijski. Świadczenie przyznawane są także medalistom igrzysk paralimpijskich, igrzysk głuchych oraz sportowcom, którzy zdobyli krążek na zawodach Przyjaźń-84, w których Polska brała udział zamiast igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku.

Tyle teraz wynosić będzie emerytura olimpijska

W ostatnich latach wysokość emerytury olimpijskiej znacznie wzrosła. W styczniu 2024 roku było to 4203,04 PLN brutto miesięcznie. Dwanaście miesięcy później ta kwota wzrosła do 4967,95 PLN na miesiąc. W przyszłym roku tendencja zwyżkowa zostanie utrzymana. Choć nie będzie to już aż taki przeskok jak ostatnio, to pierwszy raz w przypadku wypłaty tego świadczenia kwota przekroczy 5 tysięcy na miesiąc. Dokładnie emerytowani sportowcy będą mogli liczyć na 5116,99 PLN brutto.

Oczywiście nie każdemu medaliście olimpijskiemu te pieniądze są niezbędne do przeżycia po zakończeniu sportowej kariery, gdyż część z nich zabezpieczyła się finansowo. Ale wielu z nich nie miało takiej możliwości. Zwłaszcza w przypadku sportów niszowych, niemedialnych czy paralimpijczyków, których sukcesy nie są tak nagłaśniane. Takie świadczenie może dać im finansowy komfort, w zamian za lata godnego reprezentowania Polski na międzynarodowych arenach.

Dodajmy, że emerytura olimpijska przysługuje w tej samej wysokości każdemu medaliście, niezależnie od koloru zdobytego medalu. Na kwotę nie wpływa także liczba zdobytych krążków. Zatem przykładowy Robert Korzeniowski, który zdobył w chodzie sportowym aż cztery złota, nie pobiera z tego tytułu większego świadczenia niż którykolwiek emerytowany brązowy medalista olimpijski.

