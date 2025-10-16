Rosjanie świętują przełomowy wyrok. "Charakter dyskryminacyjny"

Rosyjscy oraz białoruscy sportowcy od lutego 2022 r. i początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę nie mogą brać udziału w wielu międzynarodowych turniejach. Jednak pojawiają się sygnały świadczące o możliwej zmianie stanu rzeczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Terroryści Łukaszenki

Rosjanie świętują. Zapadł kluczowy werdykt Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu

"Po raz pierwszy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) orzekł, że sankcje wobec Rosjan mają charakter dyskryminacyjny w sporcie" - ogłosił portal vz.ru. Chodzi o działania Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU), która od trzech lat nie zezwala zawodnikom z obu krajów na starty.

"Po raz pierwszy CAS orzekł, że decyzja o dyskwalifikacji rosyjskich i białoruskich sportowców jest dyskryminująca, zwracając uwagę na nieproporcjonalny charakter tego środka. Jak poinformowało biuro prasowe kancelarii prawnej SILA Lawyers, decyzja CAS stanowi precedens - po raz pierwszy sąd uznał (traktowanie - red.) rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy z tenisa stołowego za dyskryminację" - czytamy.

Tak CAS uzasadnia werdykt ws. Rosjan i Białorusinów

Jak uzasadniono ten wyrok? Otóż działania ETTU "naruszały zasady neutralności politycznej i niedyskryminacji zapisane w statucie organizacji oraz Karcie Olimpijskiej". A zastosowane zawieszenie było "nieproporcjonalne", bowiem "nie uwzględniono alternatywnych opcji, takich jak udział pod neutralną flagą". Przy tym uznano zakaz używania symboli narodowych za "dopuszczalny', bowiem "łagodził napięcia polityczne", a sam w sobie nie blokuje możliwości startu poszczególnym zawodnikom.

Sprawdź też: Klamka zapadła. Mistrzostwa bez Izraela

Należy zaznaczyć, że ten werdykt dotyczy wyłącznie tenisa stołowego i nie ma przełożenia na inne dyscypliny. "Prawnicy uważają jednak, że zasady niedyskryminacji mogą stać się podstawą zmiany podejścia do udziału rosyjskich sportowców w turniejach międzynarodowych" - podsumowano.

Z powodu zakazu rosyjscy i białoruscy zawodnicy od 2021 r. nie wystartowali w ani jednym turnieju rangi mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata (indywidualnych i drużynowych). Po werdykcie CAS wydają się mieć otwartą drogę do tych oraz innych imprez.