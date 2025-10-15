KSW ogłasza rywala Szpilki! "Największe wyzwanie"

Wielkimi krokami zbliża się 113. gala KSW. Federacja zaczęła odsłaniać powoli karty. Do tej pory wiedzieliśmy, że w main evencie w łódzkiej Atlas Arenie zawalczy Adrian Bartosiński (16-1, 11 KO, 2 Sub), który swoją jedyną porażkę zanotował z legendarnym Mamedem Chalidowem.

Artur Szpilka wraca do oktagonu KSW

Teraz federacja poinformowała, że na gali XTB KSW 113 zobaczymy Artura Szpilkę (4-1, 3 KO, 1 Sub), który już wielokrotnie walczył w Atlas Arenie jeszcze jako pięściarz. W komunikacie włodarze poinformowali, że popularny "Szpila" "stanie przed największym wyzwaniem na dotychczasowej drodze przez świat MMA" - czytamy.

Jego rywalem będzie "Czarnobrody" - czołowy czeski ciężki, numer pięć rankingu KSW, Michal Martinek (12-6, 8 KO, 1 Sub). Zawodnik ma za sobą sześć występów w federacji KSW. Po raz ostatni w oktagonie pojawił się w lipcu, kiedy triumfował z Matheusem Scheffelem.

"Popularny 'Czarnobrody' jest byłym mistrzem wagi ciężkiej czesko-słowackiej organizacji Oktagon MMA i czołowym czeskim zawodnikiem królewskiej kategorii wagowej. W zawodowym MMA walczy od 2016 roku. W swoim dorobku ma dwanaście wygranych, z których dziewięć zdobył przed czasem. Pięć razy tryumfował już w pierwszej rundzie starcia, a najczęściej wygrywa rozbijając swoich przeciwników. Do tej pory już osiem razy zwyciężał przez nokaut, a skończenie przed czasem Prince’a Aounallaha zostało nagrodzone bonusem za najlepszy nokaut wieczoru" - informuje federacja w komunikacie.

Artur Szpilka ostatni raz w oktagonie KSW pojawił się w kwietniu. Wygrał wtedy przez poddanie z Errolem Zimmermanem. Wcześniej pokonał Mariusza Pudzianowskiego i Siergieja Radczenkę oraz poległ z Arkadiuszem Wrzoskiem.