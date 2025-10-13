Sensacja roku! 21-latka ograła samego mistrza świata! Polak otarł się o finał

Luke Littler wydaje się nie do powstrzymania! Ledwie wczoraj wygrał World Grand Prix - jeden z najważniejszych turniejów w kalendarzu darterskim. W finale zmiótł Luke'a Humphriesa, lidera światowego rankingu.

18-latek wdarł się szturmem do świata darta. W pierwszym występie na seniorskich mistrzostwach świata dotarł do finału, gdzie uległ Humphriesowi. Rok później już nikt nie był w stanie go powstrzymać. Gdy tylko Anglik pojawia się w drabince, natychmiast staje się faworytem do wygranej w każdym turnieju.

"Zagram, mam blisko"

"The Nuke", bo taki przydomek nosi Littler, ogłosił po wczorajszym zwycięstwie, że... zagra w młodzieżowych mistrzostwach świata! - Jest niedaleko, więc czemu nie? - powiedział z typową dla niego pewnością siebie. Było to duże zaskoczenie, gdyż od dłuższego czasu nie gra już w turniejach dla zawodników do lat 23.

Littler pokonywał dzisiaj niemal każdego rywala bez większego problemu - tak, jak to ma w zwyczaju. Tylko w 1/8 finału musiał się mocno napocić, by zwyciężyć. W półfinale czekał go pojedynek z Beau Greaves.

Wojna płci na najwyższym poziomie

21-latka zdominowała kobiecego darta w jeszcze większym stopniu niż Littler męskiego. Jest trzykrotną mistrzynią świata kobiet, również trzykrotnie zwyciężyła w damskim cyklu zorganizowanym przez federację PDC. Dzięki postawie w turniejach młodzieżowych dołączy w przyszłym roku do grona profesjonalistów. Dokonała tego jako druga kobieta w historii.

I to właśnie Greaves awansowała do finału młodzieżowego czempionatu! W stojącym na bardzo wysokim poziomie spotkaniu Angielka utrzymała nerwy na wodzy w kluczowym momencie i sensacja stała się faktem. Littler musiał zapakować lotki do futerału!

Polak w najlepszej czwórce

W turnieju wystąpił jeden Polak. Sebastian Białecki znany jest z występów w największych światowych turniejach, a jego największym sukcesem jest ćwierćfinał UK Open. Tym razem otarł się o świetność. On również dotarł do półfinału, w nim jednak lepszy okazał się Holender Gian van Veen. Obrońca tytułu sprzed roku zajmuje 15 miejsce w światowym rankingu. Białecki w nim jest 78.

Finał młodzieżowych mistrzostw świata między Greaves a Van Veenem odbędzie się 23 listopada, w trakcie jednego z rankingowych turniejów PDC. W samym Players Championship Finals zagra dwóch Polaków. Poza Sebastianem Białeckim pewny udziału jest też najlepszy polski darter, Krzysztof Ratajski.