Hańba na mistrzostwach świata. Rosjanom zagrali hymn. "W ramach hołdu"
Rosjanie coraz częściej biorą udział w międzynarodowych zawodach. Podczas mistrzostw świata w paralimpijskim podnoszeniu ciężarów drużyna "Sbornej" zdobyła dotąd dwa złote medale. Głos postanowił zabrać zachwycony Paweł Rożków, prezes Rosyjskiego Komitetu Paralimpijskiego, który zwrócił uwagę na obecność flagi oraz hymnu Rosji na imprezie w Kairze.
Paweł Rożkow, szef Rosyjskiego Komitetu Paralimpijskiego
Niedługo po tym, jak w 2022 roku Rosja najechała Ukrainę, jej zespoły oraz zawodnicy w większości dyscyplin sportowych zostali zawieszeni w udziale w międzynarodowych rozgrywkach. Ostatnio obserwujemy jednak coraz więcej "ustępstw". Rosjanie byli obecni choćby na tegorocznych mistrzostwach świata w pływaniu, a wielce prawdopodobny wydaje się również ich występ na zimowych igrzyskach paralimpijskich we Włoszech.

Rosjanie świętują. Mieli i flagę, i hymn

Drużyny Rosji nie zabrakło również na mistrzostwach świata w paralimpijskim podnoszeniu ciężarów, które w tym roku odbywają się w Kairze. Reprezentanci "Sbornej" występują na dokładnie takich samych zasadach jak cała reszta zawodników. Po pierwsze, pod własną flagą. A po drugie, z głośników wybrzmiewa ich hymn, kiedy tylko zdobędą złoty medal.

Dotychczas Rosjanie sięgnęli na imprezie - która rozpoczęła się 11 października, a zakończy 18 października - po pięć krążków. Złotymi medalistami zostali Olga Kazankiewicz oraz Tamara Podpalniaja. Zachwycony sukcesami swoich rodaków jest Paweł Rożków, szef Rosyjskiego Komitetu Paralimpijskiego. W komunikacie zwrócił uwagę na istotną kwestię - powrotu Rosjan na salony.

- Pierwsze dni zawodów przyniosły naszej drużynie 5 krążków, w tym 2 złote. Podczas ceremonii wręczenia medali w ramach hołdu dla rosyjskiego sportu, odegrany został hymn Rosji, a nasza flaga powędrowała ku górze. To powrót naszych narodowych symboli w międzynarodowych zawodach i powrót pełnoprawnych startów naszych paralimpijczyków. Gratuluję drużynie pierwszych medali i życzę kolejnych sukcesów - stwierdził rosyjski działacz sportowy, cytowany przez "Match TV".

